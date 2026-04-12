Metal Müzikte Growl Tekniğinin En Yetenekli Kadın Vokalistleri

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.04.2026 - 17:01

Metal dünyasında growl denince çoğu kişinin aklına hala erkek vokaller geliyor olabilir. Ama bu algıyı çoktan kıran, sahnede hem teknik hem de karakter olarak öne çıkan birçok kadın vokalist var. İşte growl tekniğini en etkileyici şekilde kullanan kadın vokalistler. 👇

1. Alissa White-Gluz

Arch Enemy’nin vokalisti olarak tanınan Alissa White-Gluz, modern metal sahnesinde growl denince akla gelen ilk isimlerden biri. Sesi oldukça net, güçlü ve sahnede neredeyse hatasız bir performans sergiliyor. Clean vokalden growl’a geçişleri de oldukça akıcı olduğu için performansı tek boyutlu kalmıyor. Bu dengeyi kurabilmesi onu diğer vokallerden ayıran en önemli noktalardan biri! Teknik ve agresyonu aynı anda taşıyabilen nadir isimlerden.

2. Tatiana Shmayluk

Jinjer grubunun vokalisti Tatiana Shmayluk, vokal geçişleriyle öne çıkan isimlerden. Bir anda melodik bir söyleyişten sert bir growl’a geçebiliyor ve bu geçişler kulağa oldukça doğal geliyor. Bu da şarkıların duygusunu daha güçlü hissettiriyor. Sahne performansında da oldukça kendinden emin bir duruşu var. Dinlerken sürekli dikkat kesilmeni sağlayan bir vokal tarzına sahip.

3. Angela Gossow

Arch Enemy’nin eski vokalisti olan Angela Gossow, kadın vokaller için bir kırılma noktası olarak görülüyor. Growl tekniğini bu kadar güçlü kullanan ilk kadın vokallerden biri olarak birçok kişiye ilham verdi. Sesi oldukça tok ve karanlık bir tona sahip. Onun döneminden sonra kadın vokallere bakış açısı ciddi şekilde değişti. Bugün birçok vokalistin yolunu açan isimlerden biri.

4. Courtney LaPlante

Spiritbox grubunun vokalisti Courtney LaPlante, modern metal sahnesinde hızla yükselen isimlerden biri. Clean vokallerde oldukça duygusal bir ton yakalarken growl kısmında fazlasıyla sertleşebiliyor. Bu iki uç arasında rahatça gidip gelmesi onu farklı kılıyor. Vokalini sadece teknik değil, duygusal bir araç olarak da kullanabiliyor. Bu da performanslarını daha etkileyici hale getiriyor.

5. Doro Pesch

Warlock ile tanınan ve sonrasında solo kariyerine devam eden Doro Pesch, klasik heavy metal sahnesinin en güçlü kadın figürlerinden biri. Tam anlamıyla growl yapmasa da agresif vokal kullanımıyla bu listeye dahil edilebilir. Sahnedeki enerjisi ve duruşu yıllardır değişmeden devam ediyor. Metal dünyasında hala büyük bir saygı görüyor. Bu da onu zamansız bir isim haline getiriyor.

6. Maria Brink

In This Moment grubunun vokalisti Maria Brink, vokalini sadece teknik bir araç olarak değil, aynı zamanda sahne performansının bir parçası olarak kullanıyor. Growl’ları oldukça karakteristik ve teatral bir yapıya sahip. Şarkıların atmosferine göre sesini şekillendirebilmesi onu farklı bir noktaya taşıyor. Dinlerken sadece sertlik değil, aynı zamanda bir anlatım da hissediliyor. Bu yönüyle diğer vokallerden ayrılıyor.

7. Lena Scissorhands

Infected Rain grubunun vokalisti olan Lena Scissorhands, agresif vokaliyle dikkat çekiyor. Growl’ları oldukça sert ama kontrolünü kaybetmeyen bir yapıya sahip. Sahne enerjisi yüksek ve bunu dinleyiciye kolayca aktarabiliyor. Modern metal sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Performanslarıyla akılda kalmayı başarıyor.

8. Otep Shamaya

Otep grubunun vokalisti Otep Shamaya, growl tekniğini sadece müzikal değil, aynı zamanda duygusal ve politik bir ifade aracı olarak kullanıyor. Vokalinde yoğun bir öfke ve mesaj hissediliyor. Bu da şarkılarını daha çarpıcı hale getiriyor. Sertliği sadece sesinde değil, anlatımında da var. Bu yönüyle oldukça kendine özgü bir stil oluşturuyor.

9. Candace Kucsulain

Walls of Jericho grubunun vokalisti Candace Kucsulain, hardcore sahnesinin en güçlü kadın vokallerinden biri. Growl’u oldukça direkt ve filtresiz bir etki yaratıyor. Sahnedeki enerjisi agresif ama kontrollü. Şarkıların temposunu vokaliyle taşımayı başarıyor. Kendi tarzında oldukça etkili bir isim.

10. Fernanda Lira

Crypta grubunun vokalisti olan Fernanda Lira, death metal sahnesinde son yıllarda öne çıkan isimlerden. Growl’u oldukça derin ve güçlü bir tona sahip. Teknik açıdan da oldukça sağlam bir performans sergiliyor. Sahnedeki duruşu vokaliyle uyumlu. Gelecek dönemde adını daha sık duyacağımız isimlerden biri gibi görünüyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
