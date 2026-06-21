article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Metal Dünyasında İlk Albümüyle Ortalığı Yıkan Gruplar

etiket Metal Dünyasında İlk Albümüyle Ortalığı Yıkan Gruplar

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Metal müzik dünyası kaos doludur, çalkantılıdır... Burada ilk albümle tutunmak zordur! Ama bazı gruplar ilk albümleriyle metal müzik dünyasında zirveye oturmayı başardı! İşte daha ilk albümleriyle efsane olan o gruplar. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Metallica’nın Kill ’Em All ile tek atışta ortalığı kasıp kavurması...

Bazı albümler yayınlandığı an direkt tarihe geçer! Metallica’nın 1983’te çıkan Kill ’Em All albümü tam olarak bu kategoriye giriyor. O dönem heavy metal zaten güçlü bir yerdeydi ama Metallica’nın getirdiği hız, öfke ve agresyon olaya bambaşka bir hava kattı. Bu albümle sadece iyi bir başlangıç yapmakla kalmayıp metal müziği derinden etkileyen gruplardan biri oldular.

2. Korn’un kendi adını taşıyan ilk albümüyle döneme damgasını vurması...

1994’te Korn ilk albümünü yayınladığında, metal dünyasında alışılmış kalıpların dışına çıkan bir şey vardı. Rahatsız edici, çok daha kişisel ve duygusal olarak da ağır bir sound yarattılar. Jonathan Davis’in vokalleri klasik metal havasından çok uzaktı ve bu da grubu daha ilk andan farklılaştırdı. İnsanlar ilk dinleyişte doğrudan bağlandı. Kısacası bu albümle dikkat çekmekten fazlasını yaptılar, yeni bir dönemin kapısını araladılar.

3. Slipknot, daha ilk albümüyle farklı olduğunu kanıtlamıştı!

Grup 1999’da çıkan Slipknot albümüyle, metal dünyasında fark yaratacaklarını fazlasıyla belli ediyordu. Maskelerle zaten dikkat çekiyorlardı ama müzikleriyle de kontrolsüz olduklarını belli ediyorlardı. Grup Wait and Bleed, Spit it Out gibi parçalarla, daha ilk işlerinde ciddi yankı uyandırdı. İnsanlar sadece müziği değil, bu adamların neyin kafasında olduğunu da konuşuyordu. Kısacası metal dünyasına hızlı bir giriş yaptılar diyebiliriz.

4. Black Sabbath’ın ilk albümü, metal müziğin temel taşlarından biri oldu!

Black Sabbath söz konusuysa zaten fazla söze gerek yok! Grubun 1970 çıkışlı Black Sabbath albümü, metal müziğe yön veren bir iş oldu. Şarkılardaki o karanlık atmosfer ve kasvetli hava o dönem için gerçekten sıra dışıydı. Bugün metal müzik deyince akla gelen birçok şeyin kaynağını bu albümde görmek mümkün. Yani bu sadece bir albüm değil, koca bir türün DNA’sını yaratan bir iş!

5. Rammstein, Herzeleid albümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti!

Bazı gruplar ilk albümlerinde, öyle kendilerine has bir kimlikle gelir ki başka kimseye benzemezler. Rammstein bunu Herzeleid ile yaptı. Sert ve soğuk tavırlarıyla çok farklı bir yerde duruyorlardı. Üstelik şarkıları Almanca, yani kendi dillerinde söylemeleri daha da dikkat çekiyordu. Hatta bu albümde yer alan Heirate Mich ve Rammstein şarkıları, David Lynch'in Kayıp Otoban filminde kullanıldı! Kısacası onlar, ilk albümden itibaren farklı olduklarını hissettirmeyi başardılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. System of a Down’ın ilk albümüyle kendine özgü bir dünya kurması...

Metal sahnesinde farklı olmak için bambaşka işlere imza atmak lazım, yani yalnızca sert olmak yetmiyor! 1998 çıkışlı System of a Down albümü, sertliğin yanına absürt enerji de ekleyerek ayrı bir kulvara geçti. Serj Tankian’ın vokalleri zaten ilk andan itibaren “Bu adam farklı!” dedirtiyordu. Daha ilk işte kimseye benzemeyeceklerini çok net belli etmişlerdi!

7. Iron Maiden, ilk albümüyle metal müziğin efsanesi olacağını kanıtlamıştı.

Bazı gruplar ilk albümden belli bir potansiyeli olduğunu belli eder, bazıları ise doğrudan popüler olacaklarını hissettirir. Iron Maiden 1980’de çıkan ilk albümü tam olarak bunu yaptı! Bruce Dickinson henüz grupta bile yokken ortada çok güçlü bir karakter vardı. Riff’ler, enerji ve grubun yarattığı kimlik gerçekten çok sağlamdı. Sonradan efsaneleşmeleri sürpriz olmadı açıkçası...

8. Avenged Sevenfold, ilk albümü Sounding the Seventh Trumpet ile potansiyelini erkenden gösterdi!

Bugünkü Avenged Sevenfold ile ilk dönem halleri arasında ciddi fark var, kabul. Ama Sounding the Seventh Trumpet ile dikkat çekmeyi başardıkları da bir gerçek! Albüm biraz kontrolsüzdü ama enerjisi yüksekti. Kısacası metal sahnesinde esrarengiz bir hava yaratmayı başardılar.

9. Guns N’ Roses’ın Appetite for Destruction albümüyle metal dünyasını derinden sarsması...

Efsanelerin, efsane albümlerine yer vermeden olmaz! Guns N' Roses'ın Appetite for Destruction albümü bu listeye girmeyi kesinlikle hak ediyor. Çünkü grup ilk albümüyle gerçekten devasa bir etki yarattı! Welcome to the Jungle parçası bugün bile hala dillerde... O dönem birçok grup daha kontrollü görünürken Guns N’ Roses çok daha kaotik ve gerçek hissettiriyordu. İlk albümle superstarlığa yürümek herkesin harcı değil!

10. Bullet for My Valentine’ın The Poison albümüyle 2000’lere damga vurması...

2005’te çıkan The Poison albümü, o dönemin metal dinleyicisi için büyük bir olaydı. Melodik ama sert, duygusal ama agresif bir yapısı vardı ve tam da o dönemin dinleyici kitlesine çok iyi hitap ediyordu. Tears Don’t Fall, Spit You Out gibi parçalarla grup hızlı şekilde büyük görünürlük kazandı. İlk albüm için fazla güçlü bir etki yarattılar desek abartmış olmayız. Özellikle 2000’lerde metal dinleyen herkesin playlist’ine bir şekilde sızmış bir albüm bu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Rage Against the Machine daha ilk albümde farkını belli etmişti!

Bazı albümler yalnızca müzikal tarzıyla değil, verdiği mesajlarla da gündem olur. 1992 çıkışlı Rage Against the Machine tam olarak böyleydi. Zack de la Rocha’nın öfkeli vokalleri, Tom Morello’nun alışılmışın dışındaki gitar kullanımı ve grubun politik tavrı birleşince ortaya gerçekten unutulmaz bir ilk albüm çıktı. Bu albüm yalnızca teknik yapısıyla konuşulan bir iş değildi, kültürel etkisi de büyüktü. Grup daha ilk albümle karakterini belli etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın