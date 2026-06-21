Metal Dünyasında İlk Albümüyle Ortalığı Yıkan Gruplar
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Metal müzik dünyası kaos doludur, çalkantılıdır... Burada ilk albümle tutunmak zordur! Ama bazı gruplar ilk albümleriyle metal müzik dünyasında zirveye oturmayı başardı! İşte daha ilk albümleriyle efsane olan o gruplar. 👇
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1. Metallica’nın Kill ’Em All ile tek atışta ortalığı kasıp kavurması...
2. Korn’un kendi adını taşıyan ilk albümüyle döneme damgasını vurması...
3. Slipknot, daha ilk albümüyle farklı olduğunu kanıtlamıştı!
4. Black Sabbath’ın ilk albümü, metal müziğin temel taşlarından biri oldu!
5. Rammstein, Herzeleid albümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti!
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6. System of a Down’ın ilk albümüyle kendine özgü bir dünya kurması...
7. Iron Maiden, ilk albümüyle metal müziğin efsanesi olacağını kanıtlamıştı.
8. Avenged Sevenfold, ilk albümü Sounding the Seventh Trumpet ile potansiyelini erkenden gösterdi!
9. Guns N’ Roses’ın Appetite for Destruction albümüyle metal dünyasını derinden sarsması...
10. Bullet for My Valentine’ın The Poison albümüyle 2000’lere damga vurması...
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11. Rage Against the Machine daha ilk albümde farkını belli etmişti!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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