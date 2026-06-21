Metal Dünyasında İlk Albümüyle Ortalığı Yıkan Gruplar

Bazı gruplar ilk albümlerinde, öyle kendilerine has bir kimlikle gelir ki başka kimseye benzemezler. Rammstein bunu Herzeleid ile yaptı. Sert ve soğuk tavırlarıyla çok farklı bir yerde duruyorlardı. Üstelik şarkıları Almanca, yani kendi dillerinde söylemeleri daha da dikkat çekiyordu. Hatta bu albümde yer alan Heirate Mich ve Rammstein şarkıları, David Lynch'in Kayıp Otoban filminde kullanıldı! Kısacası onlar, ilk albümden itibaren farklı olduklarını hissettirmeyi başardılar.