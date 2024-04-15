Meta, Rekabet Kurumu'nun Kararı Nedeniyle Threads'i Türkiye'de Geçici Olarak Kapatacak!
Meta, Rekabet Kurumu'nun Kararı Nedeniyle Threads'i Türkiye'de Geçici Olarak Kapatacak!
Kaynak: https://help.instagram.com/7142359141...
Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun ara emri nedeniyle yakında Türkiye'de geçici olarak kapatılacak.👇
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Ünlü sosyal medya şirketi Meta, geçtiğimiz sene Twitter veya yeni adıyla X'e rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu ülkemizde geçici olarak kapatacağını duyurdu.
Firma tarafından yapılan açıklamada, Threads'in Türk Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir uygulaması nedeniyle 29 Nisan tarihinden itibaren geçici olarak Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı belirtildi.
Bilmeyenler için Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ay Meta bünyesindeki platformlar hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda şirketin günlük 4.8 milyon TL idari para cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
Kurum ayrıca, Meta'nın Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme eylemlerinin önlenmesi amacıyla geçici bir tedbir uygulamasına imza attı.
Bahsi geçen nedenlerden dolayı Threads platformunu ülkemizde geçici olarak kapatma kararı alan Meta, yaptığı açıklamada bu durumdan Facebook, Instagram, Whatsapp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği belirtti.
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