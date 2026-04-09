Mert Demir ve Hafsanur Sancaktutan’ın Aralarında Olduğu 6 Kişi Serbest Bırakıldı: 5 Ünlü Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında Adli Tıp Kurumunda verilen testlerin ardından Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler adliyeye sevk edildi. Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu Adli Tıp’tan sonra dosya üzerinden “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ürünlülere yönelik yasaklı operasyonu gerçekleştildi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
