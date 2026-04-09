article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mert Demir ve Hafsanur Sancaktutan’ın Aralarında Olduğu 6 Kişi Serbest Bırakıldı: 5 Ünlü Adliyeye Sevk Edildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2026 - 19:18 Son Güncelleme: 09.04.2026 - 19:39

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında Adli Tıp Kurumunda verilen testlerin ardından Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler adliyeye sevk edildi. Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu Adli Tıp’tan sonra dosya üzerinden “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ürünlülere yönelik yasaklı operasyonu gerçekleştildi.

İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda 'Kullanmak İçin yasaklı madde veya', 'Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul Etmek veya Bulundurmak' ya da “yasaklı veya Uyarıcı Madde Kullanmak', “yasaklı veya Uyarıcı Madde Temin Etmek'suçlarına iştirak ettiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın