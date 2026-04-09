Mert Demir ve Hafsanur Sancaktutan’ın Aralarında Olduğu 6 Kişi Serbest Bırakıldı: 5 Ünlü Adliyeye Sevk Edildi

İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda 'Kullanmak İçin yasaklı madde veya', 'Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul Etmek veya Bulundurmak' ya da “yasaklı veya Uyarıcı Madde Kullanmak', “yasaklı veya Uyarıcı Madde Temin Etmek'suçlarına iştirak ettiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında Adli Tıp Kurumunda verilen testlerin ardından Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler adliyeye sevk edildi. Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu Adli Tıp’tan sonra dosya üzerinden “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.