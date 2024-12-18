Mersin Limanı’nda Denize Paslı ve Yağlı Su Bırakan Gemiye Tam 20,5 Milyon TL Ceza Kesildi
Mersin Limanı’nda Denize Paslı ve Yağlı Su Bırakan Gemiye Tam 20,5 Milyon TL Ceza Kesildi
Mersin Limanı’nda çevreyi kirleten bir gemiye 20,5 milyon TL’lik rekor ceza kesildi. Denize paslı ve yağlı su bıraktığı tespit edilen gemi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Olay sonrası Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevre kirliliğiyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. İşte detaylar…
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Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanı’nda bir geminin denize kirli, paslı ve yağlı su bıraktığı ihbarını aldı. İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, modern denetim teknolojilerini kullanarak olayı kısa sürede doğruladı.
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Yapılan incelemeler sonucunda, çevreyi kirlettiği tespit edilen gemiye tam 20,5 milyon TL’lik idari para cezası kesildi. Bu miktar, çevreyi korumaya yönelik bugüne kadar uygulanan en yüksek cezalar arasında yer aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre denetimlerinde teknolojiyi en üst seviyede kullanıyor. Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS), insansız hava araçları ve su altı drone sistemleriyle 7/24 kesintisiz denetim yapıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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