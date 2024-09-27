Merkez Bankası ve BDDK'nın Kredi Kartı Yapılandırma Kararı Ne Anlama Geliyor?
Merkez Bankası ve BDDK'nın Kredi Kartı Yapılandırma Kararı Ne Anlama Geliyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldıkları yeni kararlara göre kredi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Kredi kartı yapılandırma kararı ne anlama geliyor?
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BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borucunu ödeyemenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağladı. Merkez Bankası ise dönem borcunun miktarına göre değişen faiz oranı ve asgari ödeme tutarı düzenlemesi gerçekleştirdi.
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Kredi kartı yapılandırma kararının ardından Merkez Bankası, ‘Merkezin Güncesi’ blogunda düzenlemeye dair detaylar paylaştı.
Kübra Bölükbaş, Mehmet Selman Çolak ve Eren Ocakverdi tarafından hazırlanan "Bireysel Kredi Kartlarında Azami Akdi Faiz Oranlarının Bakiyeye Göre Farklılaştırılması" başlıklı analizde yeni kararlar incelendi.
Analizlere göre gelir arttıkça kredi kartı bakiyeleri artıyor ve yüksek kredi kartı bakiyelerinin aylık brüt gelir dağılımı üst dilimde yoğunlaşıyor.
Merkez Bankası’nın bu adımıyla yüksek gelirli kişilerin kredi kartı bakiyelerinin büyümesine sıkılaştırıcı etki yapması bekleniyor.
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Merkez Bankası, bu kararla kredi kartı borçluluğunu azaltmayı teşvik ediyor.
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