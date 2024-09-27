Merkez Bankası ve BDDK'nın Kredi Kartı Yapılandırma Kararı Ne Anlama Geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldıkları yeni kararlara göre kredi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Kredi kartı yapılandırma kararı ne anlama geliyor?