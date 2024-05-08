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Merkez Bankası'nın Döviz Alımları Arttı: Dolar Düşecek mi?

Merkez Bankası'nın Döviz Alımları Arttı: Dolar Düşecek mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.05.2024 - 13:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçmiş yıllarda azalan rezervlerde iyileşme yaratırken, ekonomistlerin yine farklı görüşlerinin görüldüğü hamlelerini sürdürüyor. Merkez'in fonlaması da düşerken, sorgulamaları devam eden ekonomistlerin yanında, dolarda düşüş öngörüsü yorumlara yansıdı.

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Merkez Bankası, döviz kurunda temkinli hamlelerle ilerlemeye devam ederken, son günlerde rezervlerde düşüş yerine artış ve döviz alımları konuşulmaya başlandı.

Merkez Bankası, döviz kurunda temkinli hamlelerle ilerlemeye devam ederken, son günlerde rezervlerde düşüş yerine artış ve döviz alımları konuşulmaya başlandı.

Merkez Bankası rezervleri yakından takip edilirken, seyrin son yılların tersine alım ve yükselişe dönmesi yorumlara da yansımaya başladı.

TCMB'nin rezervlerindeki iyileşme ve içeriği de dikkat çekmişti.

Merkez'in son depo alım ihalesinde faiz yüzde 50'nin altında yüzde 49,98 seviyesinde oluşurken, 200 milyarlık ihalede, 102,2 milyar TL teklif geldi.

Merkez'in son depo alım ihalesinde faiz yüzde 50'nin altında yüzde 49,98 seviyesinde oluşurken, 200 milyarlık ihalede, 102,2 milyar TL teklif geldi.

Bu ara bilgilerin ardından döviz tarafına yeniden dönüldüğünde, yine ekonomistler merceklerini ellerine aldılar.

Önemli iki uzman hesabın paylaşımlarında gördüğümüz kadarıyla Merkez'in döviz alımları ve net döviz pozisyonundaki iyileşme görülüyor.

Önemli iki uzman hesabın paylaşımlarında gördüğümüz kadarıyla Merkez'in döviz alımları ve net döviz pozisyonundaki iyileşme görülüyor.
twitter.com

Dövizdeki seyrin de gerilemeye yönelik olmasına dikkat çekerken,

Dövizdeki seyrin de gerilemeye yönelik olmasına dikkat çekerken,
twitter.com

Mevduat tarafında da faizlerin düşmesine neden olabilecek gelişmeler de TL'nin seyrinde yakından izleniyor.

Mevduat tarafında da faizlerin düşmesine neden olabilecek gelişmeler de TL'nin seyrinde yakından izleniyor.
twitter.com
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Bu paylaşımlar ışığında ara özet geçelim:

Bu paylaşımlar ışığında ara özet geçelim:

TCMB, TL'nin değerini koruyor. TL'nin reel değerinin korunacağı siyaset dilinde de sıklıkla kullanılıyor. TCMB bunu yaparken bankalara sağladığı fonlarda gerileme oluşunca ucuz para bulan bankaların mevduata ihtiyacı azalıyor. Bu da liralaşma hamlesine baskı oluşturabilir olarak görülürken, swap kanallarıyla ilgili dünkü haberde de yabancı girişinin sağlanmasıyla dövizde gerilemenin ise iç piyasada oluşturacağı dengeler sorgulanıyor.

TL'deki manzarayı bir de ünlü hazineci Kerim Rota'nın Mesele Ekonomi'de Ömer Rıfat Gencal ile yaptığı yayından dinleyelim. (Kesit için @HaberAktif hesabına da teşekkürler)

Bu ortamda yansıyan eleştiriler de bulunuyor. Ekonomistlerin birleşebildiği az konu bulunurken, son yıllarda bazı konularda sulh içinde olduklarını görmüştük.

Bu ortamda yansıyan eleştiriler de bulunuyor. Ekonomistlerin birleşebildiği az konu bulunurken, son yıllarda bazı konularda sulh içinde olduklarını görmüştük.
twitter.com

Deneyimli gazeteci Erdal Sağlam, 10Haber'deki yazısında döviz alımlarının yaratacağı düşüşe değinirken, bu kez de doların yükselişinin değil gerilemesinin sorun olabileceğini aktarıyor.

Deneyimli gazeteci Erdal Sağlam, 10Haber'deki yazısında döviz alımlarının yaratacağı düşüşe değinirken, bu kez de doların yükselişinin değil gerilemesinin sorun olabileceğini aktarıyor.

Ekonomist ve bankacıların dövizde olası hızlı bir gerilemeye dikkat çektiğini belirten Sağlam, bu gerilemenin de kontrollü kur politikasını bitireceğini iddia ederken, bunun sonucu da bazı dönemlerde hızlı kur hareketlerinin görülebileceğine dair uyarıda bulunuyor. Özetle TCMB ne yaptığını bilirken, enflasyonla mücadelede yardıma ihtiyacı olduğuna işaret ediyor. Kaynak: 10Haber

Ekonomist Tuğba Ekin de Milliyet'e verdiği röportajda bahsettiği dolar/TL gerilemesine yönelik şunları söylüyor:

Ekonomist Tuğba Ekin de Milliyet'e verdiği röportajda bahsettiği dolar/TL gerilemesine yönelik şunları söylüyor:

Cari açığın düşüyor olması, enflasyonda baz etkisi nedeniyle yaşanacak düşüş, turizm gelirleri ile birlikte cari fazla vermemizle doların baskılanması daha kolay olacaktır. Bundan dolayı dolar/TL’de yatay bir görünüm var. Kredi derecelendirme kuruluşlarından not iyileştirmeleri geliyor. Adım adım daha iyi bir ekonomide devam ettiğimiz için yükseliş de yatay pozitif olacak. Kaynak: Milliyet

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Uzmanlardan gelen yorumlar da sosyal medyada timeline'da sıklıkla yer almaya başladı.

Uzmanlardan gelen yorumlar da sosyal medyada timeline'da sıklıkla yer almaya başladı.
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Döviz alımına yönelik ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un seçim öncesi dikkat çeken paylaşımı da mizaha yönelirken,

Döviz alımına yönelik ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un seçim öncesi dikkat çeken paylaşımı da mizaha yönelirken,
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"Ben size "dolar alın" demedim Merkez Bankası'na dedim"

"Ben size "dolar alın" demedim Merkez Bankası'na dedim"
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"TCMB kurlarda yükselişe neden olmadan rezerv biriktiriyor."

"TCMB kurlarda yükselişe neden olmadan rezerv biriktiriyor."
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"Kurdaki sert dalgalanmayı bitirecek haberler bunlardı ve gerçekleşiyor."

"Kurdaki sert dalgalanmayı bitirecek haberler bunlardı ve gerçekleşiyor."
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"Demek ki güven her şeymiş..."

"Demek ki güven her şeymiş..."
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"1 ayda 30 milyar$ 👍"

"1 ayda 30 milyar$ 👍"
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"İyileşmenin devam edeceğini düşünmekteyim."

"İyileşmenin devam edeceğini düşünmekteyim."
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"Seçim bitince kuru serbest bırakacaklarını beklemek ve milleti galeyana getirmek anlamsızdı."

"Seçim bitince kuru serbest bırakacaklarını beklemek ve milleti galeyana getirmek anlamsızdı."
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Mevduat faizlerindeki düşüş de sınırlı da olsa görüldü.

Mevduat faizlerindeki düşüş de sınırlı da olsa görüldü.
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