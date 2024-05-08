Merkez Bankası'nın Döviz Alımları Arttı: Dolar Düşecek mi?

Cari açığın düşüyor olması, enflasyonda baz etkisi nedeniyle yaşanacak düşüş, turizm gelirleri ile birlikte cari fazla vermemizle doların baskılanması daha kolay olacaktır. Bundan dolayı dolar/TL’de yatay bir görünüm var. Kredi derecelendirme kuruluşlarından not iyileştirmeleri geliyor. Adım adım daha iyi bir ekonomide devam ettiğimiz için yükseliş de yatay pozitif olacak. Kaynak: Milliyet