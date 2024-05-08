Merkez Bankası'nın Döviz Alımları Arttı: Dolar Düşecek mi?
Merkez Bankası'nın Döviz Alımları Arttı: Dolar Düşecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçmiş yıllarda azalan rezervlerde iyileşme yaratırken, ekonomistlerin yine farklı görüşlerinin görüldüğü hamlelerini sürdürüyor. Merkez'in fonlaması da düşerken, sorgulamaları devam eden ekonomistlerin yanında, dolarda düşüş öngörüsü yorumlara yansıdı.
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Merkez Bankası, döviz kurunda temkinli hamlelerle ilerlemeye devam ederken, son günlerde rezervlerde düşüş yerine artış ve döviz alımları konuşulmaya başlandı.
Merkez'in son depo alım ihalesinde faiz yüzde 50'nin altında yüzde 49,98 seviyesinde oluşurken, 200 milyarlık ihalede, 102,2 milyar TL teklif geldi.
Önemli iki uzman hesabın paylaşımlarında gördüğümüz kadarıyla Merkez'in döviz alımları ve net döviz pozisyonundaki iyileşme görülüyor.
Dövizdeki seyrin de gerilemeye yönelik olmasına dikkat çekerken,
Mevduat tarafında da faizlerin düşmesine neden olabilecek gelişmeler de TL'nin seyrinde yakından izleniyor.
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Bu paylaşımlar ışığında ara özet geçelim:
TL'deki manzarayı bir de ünlü hazineci Kerim Rota'nın Mesele Ekonomi'de Ömer Rıfat Gencal ile yaptığı yayından dinleyelim. (Kesit için @HaberAktif hesabına da teşekkürler)
Bu ortamda yansıyan eleştiriler de bulunuyor. Ekonomistlerin birleşebildiği az konu bulunurken, son yıllarda bazı konularda sulh içinde olduklarını görmüştük.
Deneyimli gazeteci Erdal Sağlam, 10Haber'deki yazısında döviz alımlarının yaratacağı düşüşe değinirken, bu kez de doların yükselişinin değil gerilemesinin sorun olabileceğini aktarıyor.
Ekonomist Tuğba Ekin de Milliyet'e verdiği röportajda bahsettiği dolar/TL gerilemesine yönelik şunları söylüyor:
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Uzmanlardan gelen yorumlar da sosyal medyada timeline'da sıklıkla yer almaya başladı.
Döviz alımına yönelik ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un seçim öncesi dikkat çeken paylaşımı da mizaha yönelirken,
"Ben size "dolar alın" demedim Merkez Bankası'na dedim"
"TCMB kurlarda yükselişe neden olmadan rezerv biriktiriyor."
"Kurdaki sert dalgalanmayı bitirecek haberler bunlardı ve gerçekleşiyor."
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"Demek ki güven her şeymiş..."
"1 ayda 30 milyar$ 👍"
"İyileşmenin devam edeceğini düşünmekteyim."
"Seçim bitince kuru serbest bırakacaklarını beklemek ve milleti galeyana getirmek anlamsızdı."
Mevduat faizlerindeki düşüş de sınırlı da olsa görüldü.
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