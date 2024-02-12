Merkez Bankası'nda Devir Teslim Töreni: Hafize Gaye Erkan, Fatih Karahan ila Görüntü Vermedi

Kurumsal alanlarda özellikle üst düzey değişimlerde tören yapılır. Sisteme ve ekip çalışmasına dair güven vermek, her şeyin yolunda olduğunu göstermek, sistemde sıkıntı olmadan devam edileceğini de göstermek amacı taşır. Merkez Bankası'nda da devir teslim törenleri ve verilen mesajlar önemlidir. Ancak son değişimde törenlerin sekteye uğradığı görülüyor.