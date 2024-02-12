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Merkez Bankası'nda Devir Teslim Töreni: Hafize Gaye Erkan, Fatih Karahan ila Görüntü Vermedi

Merkez Bankası'nda Devir Teslim Töreni: Hafize Gaye Erkan, Fatih Karahan ila Görüntü Vermedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 09:18

Kurumsal alanlarda özellikle üst düzey değişimlerde tören yapılır. Sisteme ve ekip çalışmasına dair güven vermek, her şeyin yolunda olduğunu göstermek, sistemde sıkıntı olmadan devam edileceğini de göstermek amacı taşır. Merkez Bankası'nda da devir teslim törenleri ve verilen mesajlar önemlidir. Ancak son değişimde törenlerin sekteye uğradığı görülüyor.

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TCMB'de son yıllarda, politikalardan çok başkanlar konuşuluyor. Değişimlerdeki sürprizler, ani kararlar, politikalarda "U" dönüşleri derken, devir teslim törenleri de belirsiz kalıyor.

TCMB'de son yıllarda, politikalardan çok başkanlar konuşuluyor. Değişimlerdeki sürprizler, ani kararlar, politikalarda "U" dönüşleri derken, devir teslim törenleri de belirsiz kalıyor.

Bürokraside önemli görülen devir teslim törenlerinde TCMB'de son yıllarda aksamalar dikkat çekiyor. Özellik görev süresi dolmadan görevden ayrılan başkanların görev devri, 'opsiyonel' kalıyor.

Durmuş Yılmaz, süresini doldurarak görevini, yardımcısı Erdem Başçı'ya törenle devretmişti.

Durmuş Yılmaz, süresini doldurarak görevini, yardımcısı Erdem Başçı'ya törenle devretmişti.

Erdem Başçı da görev süresinde zorlansa da bitirmiş ve yardımcılarından Murat Çetinkaya'ya görevini törenle teslim edenlerden olmuştu.

Erdem Başçı da görev süresinde zorlansa da bitirmiş ve yardımcılarından Murat Çetinkaya'ya görevini törenle teslim edenlerden olmuştu.

"Söz dinlemediği" söylenen Murat Çetinkaya, görevden alınanlardan olurken, yardımcılarından adaşı Murat Uysal'a devrinde tören görülemedi.

"Söz dinlemediği" söylenen Murat Çetinkaya, görevden alınanlardan olurken, yardımcılarından adaşı Murat Uysal'a devrinde tören görülemedi.

Murat Uysal da görevden bir gece aniden alınsa da törenle Naci Ağbal'a devir işlemlerini yaptı.

Murat Uysal da görevden bir gece aniden alınsa da törenle Naci Ağbal'a devir işlemlerini yaptı.

Naci Ağbal kısa süre kalırken, Şahap Kavcıoğlu'na görevini vermek için tören düzenlenmedi.

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Kavcıoğlu da görevini süresinde bitirmese de Hafize Gaye Erkan'a devir teslim töreni yapıldı ve kendisi de BDDK Başkanı oldu.

Kavcıoğlu da görevini süresinde bitirmese de Hafize Gaye Erkan'a devir teslim töreni yapıldı ve kendisi de BDDK Başkanı oldu.

Görevde kısa kalanlardan olan Erkan da yardımcılarından Fatih Karahan'a TCMB Başkanı "bayrağını" teslim etmek için tören düzenlenmedi.

Görevde kısa kalanlardan olan Erkan da yardımcılarından Fatih Karahan'a TCMB Başkanı "bayrağını" teslim etmek için tören düzenlenmedi.
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