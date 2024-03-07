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Meral Akşener Kartal’da: İYİ Parti ile YRP’lier Arasında Arbede Çıktı

Meral Akşener Kartal’da: İYİ Parti ile YRP’lier Arasında Arbede Çıktı

İyi Parti Yeniden Refah Partisi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 15:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Kartal’da esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener’in bulunduğu sırada sokağa Yeniden Refah Partisi pankartı asmak isteyen kişiyle, İYİ Partililer arasından arbede çıktı.

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Meral Akşener'in Kartal Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İYİ Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi.

Meral Akşener'in Kartal Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İYİ Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi.

Tartışmanın büyümesiyle Yeniden Refah Partili kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Tartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İYİ Partililere polis engel olmaya çalıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Yeniden Refah Partili kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Tartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İYİ Partililere polis engel olmaya çalıştı.

Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İYİ Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İYİ Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.

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