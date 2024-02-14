İYİ Parti Ankara Karıştı: İl Başkanı Görevden Alındı
İYİ Parti Ankara Karıştı: İl Başkanı Görevden Alındı
İYİ Parti, bugün Ankara’nın ilçeleri için aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Genel Başkan Meral Akşener’in de katıldığı toplantıda kavga çıktı. Yaşanan olaylar sonrasında İYİ Parti İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.
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İYİ Parti’de bugün olaylı tanıtım toplantısı yaşandı. Genel merkezde düzenlenen aday tanıtım toplantısına Meral Akşener de katıldı.
İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayının, eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olması salonda bulunan bazı kişiler tartından protesto edildi.
Yaşananlar 👇
Genel merkezdeki olaylı tanıtım sonrasında İYİ Parti İl Başkanı Yener Yıldırım genel merkez tarafından görevden alındı.
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığına Akif Sarper Önder atandı.
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