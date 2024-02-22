Meral Akşener’den CHP Eleştirisi: “Atatürk Varisleri DEM’leniyor”
Meral Akşener’den CHP Eleştirisi: “Atatürk Varisleri DEM’leniyor”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, CHP eleştirilerine İzmir’de de devam etti ve “Atatürk’ün varisleri DEM’leniyor” ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde ittifak yapmayacakları CHP’yi eleştirmeye devam ediyor.
Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında konuşan Akşener, İzmir’de CHP’yi DEM Parti ile işbirliği yapmakla itham etti.
"Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman aşabilmişsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Dolayısıyla hazmetmişimdir yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben.”
“Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim.”
“İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar."
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Meral Akşener’in bir borcu olduğunu hatırlatarak Balıkesir’deki adaylarını geri çekmesi çağrısında bulunmuştu.
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işiniz gücünüz CHP'ye laf atmak. kimin yanında olduğuna baksana ampül teyze
sağcıların en büyük özelliği hiç şaşırtmamaları
Kürt siyaseti mahallenin dulu gibi. Herkes flört edeyim diye can atıyor, faydalanamayan arkasından orspu diyor.
Ahahah