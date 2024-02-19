Ekrem İmamoğlu İstanbul Aday Toplantısında Kendisini Hedef Alan Meral Akşener'e Yanıt Verdi
Ekrem İmamoğlu İstanbul Aday Toplantısında Kendisini Hedef Alan Meral Akşener'e Yanıt Verdi
18 Şubat'ta İYİ Parti İstanbul aday tanıtım toplantısına katılan genel başkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’na yönelik açıklama yapmıştı. Akşener, açıklamasında “Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez' demişti. Bu sözlere İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
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İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'ı ziyaret ettikten sonra basının sorularını yanıtladı.
Akşener'in "boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" söylemine yanıt verdi.
“Geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım"
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