Ekrem İmamoğlu İstanbul Aday Toplantısında Kendisini Hedef Alan Meral Akşener'e Yanıt Verdi

İmamoğlu, 'Ama İstanbul’a dair bir proje ya da İstanbul’da yaptığımız işe dönük bir tarif olur ise bu kapsamda elbette cevabını veririm ama bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi A,B partisi yâ da A,B lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim, şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz beş yılın hesabını vermek, önümüzdeki beş yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek. Tek yolculuğum bu' diyerek konu hakkındaki görüşlerini noktaladı.