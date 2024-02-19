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Ekrem İmamoğlu İstanbul Aday Toplantısında Kendisini Hedef Alan Meral Akşener'e Yanıt Verdi

Ekrem İmamoğlu İstanbul Aday Toplantısında Kendisini Hedef Alan Meral Akşener'e Yanıt Verdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.02.2024 - 18:04

18 Şubat'ta İYİ Parti İstanbul aday tanıtım toplantısına katılan genel başkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’na yönelik açıklama yapmıştı. Akşener, açıklamasında “Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez' demişti. Bu sözlere İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

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İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'ı ziyaret ettikten sonra basının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'ı ziyaret ettikten sonra basının sorularını yanıtladı.

Öncelikle geride bırakılan 5 yıllık süreçte yapılanlar ve yeni dönemde yapılması planlananlar hakkında bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, daha sonra gündemi değerlendirdi.

Akşener'in "boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" söylemine yanıt verdi.

Akşener'in "boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" söylemine yanıt verdi.

İBB Başkanı, “Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakip ile karşı karşıyayım. İstanbul’da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşerimize ya da siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan bir takım siyasi müzakerelerde, konuşmalarda şahsıma dönük tutarlı, tutarsız, yalan yanlış, eksik fazla, adı her neyse yorumlar yapılacaktır. Bu yapılan yorumları ben hiç muhatap almayacağım' dedi.

“Geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım"

“Geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım"

İmamoğlu, 'Ama İstanbul’a dair bir proje ya da İstanbul’da yaptığımız işe dönük bir tarif olur ise bu kapsamda elbette cevabını veririm ama bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi A,B partisi yâ da A,B lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim, şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz beş yılın hesabını vermek, önümüzdeki beş yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek. Tek yolculuğum bu' diyerek konu hakkındaki görüşlerini noktaladı.

Akşener'in toplantıdaki konuşması 👇

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