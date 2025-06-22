Meraklısına Özel: Piyano Nasıl ve Ne Zaman İcat Edildi?

Sanayi Devrimi ile birlikte piyanolar da güçlendi. Amerikalı yapımcı Alpheus Babcock, metal iskeletli bir piyano yaptı ve teller çok daha fazla gerginlikle çekilebildi. Bu da piyanonun sesini bugünkü dolgun ve güçlü hâline getirdi. Oktav sayısı arttı ve mekanizma sağlamlaştı. Artık evlerden konser salonlarına kadar her yerde piyano var. Her tuşta o uzun tarihi taşıyan bir şeyler hâlâ var aslında...