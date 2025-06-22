Meraklısına Özel: Piyano Nasıl ve Ne Zaman İcat Edildi?
En duygusal ve romantik anlarda kulağımızın sesini aradığı piyano, bu özel anlarımızda yanımızda olsun isteriz. Kulakları okşayan sesiyle piyanonun nasıl icat edildiğini merak ediyorsan doğru yerdesin! Peki piyano nasıl icat edildi? Piyanonun icadı ve tarihçesine beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elbette piyanodan öncesine bakacağız. Yani "Hammered Dulcimer" isimli enstrümana. Bunun için 1600'lü yıllara gidiyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonra sahneye "Harpsikord" (Çembalo) geldi. Modern piyanoya oldukça benziyor.
Yetersiz olmuş olacak ki bunun üstüne "Klavikord" ortaya çıktı.
1700'lere geldik: Şimdi ana kahraman "Ben buradayım!" dercesine ortaya atıldı: Bartolomeo Cristofori.
Bartolomeo Cristofori, bu çalgıya uzunca bir isim verdi: "Un cimbalo di cipresso di piano e forte"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piyano tarihi bayağı dinamik, çünkü Gottleib Silbermann isminde bir yapımcı, piyanoya susturucuları kaldıran bir kol ekledi.
İlk piyanolar sadece 5 oktavlıydı ve kasaları ahşaptan yapıldığı için teller yüksek gerginlikle çekilemiyordu.
En son günümüzde duyup kullandığımız piyanolar gelişti. Tabii Sanayi Devrimi'nden sonra.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın