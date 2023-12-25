Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Merakla Beklenen Bridgerton Dizisinin 3. Sezonundan Gelen Afiş ve Belirlenen Yayın Tarihi Heyecan Uyandırdı!

Merakla Beklenen Bridgerton Dizisinin 3. Sezonundan Gelen Afiş ve Belirlenen Yayın Tarihi Heyecan Uyandırdı!

yabancı dizi
themyscira - Misafir Editör
26.12.2023 - 00:52

Dönem dizisi sevenler için bulunmaz bir kaftan olan Bridgerton, üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin yeni sezonundan ilk afiş yayınlandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bridgerton son zamanların en çok sevilen dönem dizilerinden biri.

Bridgerton son zamanların en çok sevilen dönem dizilerinden biri.

19. yüzyılın ilk yarısında geçen hikayede, sekiz çocuklu Bridgerton aliesinin hikayesi anlatılıyor.

19. yüzyılın ilk yarısında geçen hikayede, sekiz çocuklu Bridgerton aliesinin hikayesi anlatılıyor.

2020'de yayınlanan ilk sezonunun ardından 82 milyonluk izlenme sayısıyla büyük bir rekorun da sahibi.

2020'de yayınlanan ilk sezonunun ardından 82 milyonluk izlenme sayısıyla büyük bir rekorun da sahibi.

Ailenin aşkı ve mutluluğu arama sürecinde yaşadıklarını eğlenceli bir biçimde ele alan Bridgerton'ın üçüncü sezonu merakla bekleniyordu.

Ailenin aşkı ve mutluluğu arama sürecinde yaşadıklarını eğlenceli bir biçimde ele alan Bridgerton'ın üçüncü sezonu merakla bekleniyordu.

Üçüncü sezonunun birinci kısmının 16 Mayıs 2024, ikinci kısmının ise 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacağının açıklandığı diziden yeni sezonun afişi geldi.

Üçüncü sezonunun birinci kısmının 16 Mayıs 2024, ikinci kısmının ise 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacağının açıklandığı diziden yeni sezonun afişi geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sürpriz gelişmelerin bizi beklediğinin haberi Netflix'in "Yerin kulağı vardır derler" notundan da belli!

Sürpriz gelişmelerin bizi beklediğinin haberi Netflix'in "Yerin kulağı vardır derler" notundan da belli!

Yayın tarihinin açıklanması izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı.

Yayın tarihinin açıklanması izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı.

Tıpkı yeni sezondan gelen bu fotoğraflar gibi!

Tıpkı yeni sezondan gelen bu fotoğraflar gibi!

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz diziyi özlediniz mi?

Siz diziyi özlediniz mi?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?