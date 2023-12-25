Merakla Beklenen Bridgerton Dizisinin 3. Sezonundan Gelen Afiş ve Belirlenen Yayın Tarihi Heyecan Uyandırdı!
Merakla Beklenen Bridgerton Dizisinin 3. Sezonundan Gelen Afiş ve Belirlenen Yayın Tarihi Heyecan Uyandırdı!
Dönem dizisi sevenler için bulunmaz bir kaftan olan Bridgerton, üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin yeni sezonundan ilk afiş yayınlandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bridgerton son zamanların en çok sevilen dönem dizilerinden biri.
19. yüzyılın ilk yarısında geçen hikayede, sekiz çocuklu Bridgerton aliesinin hikayesi anlatılıyor.
2020'de yayınlanan ilk sezonunun ardından 82 milyonluk izlenme sayısıyla büyük bir rekorun da sahibi.
Ailenin aşkı ve mutluluğu arama sürecinde yaşadıklarını eğlenceli bir biçimde ele alan Bridgerton'ın üçüncü sezonu merakla bekleniyordu.
Üçüncü sezonunun birinci kısmının 16 Mayıs 2024, ikinci kısmının ise 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacağının açıklandığı diziden yeni sezonun afişi geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sürpriz gelişmelerin bizi beklediğinin haberi Netflix'in "Yerin kulağı vardır derler" notundan da belli!
Yayın tarihinin açıklanması izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı.
Tıpkı yeni sezondan gelen bu fotoğraflar gibi!
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Siz diziyi özlediniz mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda