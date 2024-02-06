"Memelere Özgürlük" Pankartı Başına Bela Oldu: Fenomen Melisa Aydınalp'in Hapsi İsteniyor
"Memelere Özgürlük" Pankartı Başına Bela Oldu: Fenomen Melisa Aydınalp'in Hapsi İsteniyor
Giydiği kıyafetler yüzünden 'Caddede yürüyen çıplak kadın' olarak tanınan Melisa Aydınalp cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. 'Memelere özgürlük' yazılı bir pankartla dolaşan sosyal medya fenomeni hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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İstanbul sokaklarında birbirinden "cesur" bulunan kıyafetlerle gezen Melisa Aydınalp geçtiğimiz aylarda sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.
Onedio'dan Pelin Çini'ye verdiği röportajında oldukça normal olan bir şeyi anlatmaya çalıştığını ifade ederken şu açıklamaları da yapmıştı:
15 yaşındayken okulunda bir öğretmen tarafından tacize uğradığını açıklayan Aydınalp erkek öğrencilerin verdiği çirkin tepkilerden sonra, "ya kadın olduğum için utancı ve tacizi kabul edecektim ya da mücadele edecektim. Ben mücadele etmeyi seçtim" diyerek bu yolu seçtiğini açıklamıştı.
Melisa Aydınalp'i başka nereden tanıyoruz, hatırlıyor musunuz? Kendisi 10 Aralık 2023 tarihinde Bağdat Caddesi'nde "Memelere özgürlük" yazılı bir pankart ile yürüyerek dikkatleri üzerine çekmişti.
Sosyal medya fenomeninin giyimine ve elindeki pankarta tepki gösteren bir vatandaş pankartı alıp yırtınca ortalık karıştı.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ikili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası soruşturma başlattı. Melisa Aydınalp bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Melisa Yaren Aydınalp hakimlikte verdiği ifadesinde de şunları söylemişti:
Sonrasında yürüyüşlerine devam ettiği için vatandaşların tepkisini çeken ve Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen manken, hakkında yeni karar çıkmış 'Hayasızca Hareketlerde Bulunma' suçu kapsamında ev hapsi cezasına çarptırıldığını öğrenmiştik.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Melisa Aydınalp hakkında iddianame hazırladı. Fenomenin, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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