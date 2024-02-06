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"Memelere Özgürlük" Pankartı Başına Bela Oldu: Fenomen Melisa Aydınalp'in Hapsi İsteniyor

"Memelere Özgürlük" Pankartı Başına Bela Oldu: Fenomen Melisa Aydınalp'in Hapsi İsteniyor

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.02.2024 - 16:44

Giydiği kıyafetler yüzünden 'Caddede yürüyen çıplak kadın' olarak tanınan Melisa Aydınalp cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. 'Memelere özgürlük' yazılı bir pankartla dolaşan sosyal medya fenomeni hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İstanbul sokaklarında birbirinden "cesur" bulunan kıyafetlerle gezen Melisa Aydınalp geçtiğimiz aylarda sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

İstanbul sokaklarında birbirinden "cesur" bulunan kıyafetlerle gezen Melisa Aydınalp geçtiğimiz aylarda sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

Onedio'dan Pelin Çini'ye verdiği röportajında oldukça normal olan bir şeyi anlatmaya çalıştığını ifade ederken şu açıklamaları da yapmıştı:

Onedio'dan Pelin Çini'ye verdiği röportajında oldukça normal olan bir şeyi anlatmaya çalıştığını ifade ederken şu açıklamaları da yapmıştı:

'Kadın vücudunun korkulacak, ayıplanacak, tehlikeli ya da illegal bir şey olmadığını. Biz kadınların da ne bacaklarımızdan ne popomuzdan yani bedenimizin hiçbir yerinden ve seçtiğimiz kıyafetten utanmamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü 'utanmaya' zorlanıyoruz. Buna şartlanıyoruz.'

15 yaşındayken okulunda bir öğretmen tarafından tacize uğradığını açıklayan Aydınalp erkek öğrencilerin verdiği çirkin tepkilerden sonra, "ya kadın olduğum için utancı ve tacizi kabul edecektim ya da mücadele edecektim. Ben mücadele etmeyi seçtim" diyerek bu yolu seçtiğini açıklamıştı.

15 yaşındayken okulunda bir öğretmen tarafından tacize uğradığını açıklayan Aydınalp erkek öğrencilerin verdiği çirkin tepkilerden sonra, "ya kadın olduğum için utancı ve tacizi kabul edecektim ya da mücadele edecektim. Ben mücadele etmeyi seçtim" diyerek bu yolu seçtiğini açıklamıştı.

Melisa Aydınalp'i başka nereden tanıyoruz, hatırlıyor musunuz? Kendisi 10 Aralık 2023 tarihinde Bağdat Caddesi'nde "Memelere özgürlük" yazılı bir pankart ile yürüyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Melisa Aydınalp'i başka nereden tanıyoruz, hatırlıyor musunuz? Kendisi 10 Aralık 2023 tarihinde Bağdat Caddesi'nde "Memelere özgürlük" yazılı bir pankart ile yürüyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Sosyal medya fenomeninin giyimine ve elindeki pankarta tepki gösteren bir vatandaş pankartı alıp yırtınca ortalık karıştı.

Sosyal medya fenomeninin giyimine ve elindeki pankarta tepki gösteren bir vatandaş pankartı alıp yırtınca ortalık karıştı.

yırtınca ikili arasında sözlü tartışma çıktı.Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan  Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydınalp hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ikili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası soruşturma başlattı. Melisa Aydınalp bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ikili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası soruşturma başlattı. Melisa Aydınalp bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan sosyal medya fenomeni Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan hakimliğe sevk edilen Aydınalp'in yurtdışı çıkışı yasaklanmış ve 3 ay boyunca haftada iki gün kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Melisa Yaren Aydınalp hakimlikte verdiği ifadesinde de şunları söylemişti:

Melisa Yaren Aydınalp hakimlikte verdiği ifadesinde de şunları söylemişti:

'Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum''

Sonrasında yürüyüşlerine devam ettiği için vatandaşların tepkisini çeken ve Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen manken, hakkında yeni karar çıkmış 'Hayasızca Hareketlerde Bulunma' suçu kapsamında ev hapsi cezasına çarptırıldığını öğrenmiştik.

Sonrasında yürüyüşlerine devam ettiği için vatandaşların tepkisini çeken ve Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen manken, hakkında yeni karar çıkmış 'Hayasızca Hareketlerde Bulunma' suçu kapsamında ev hapsi cezasına çarptırıldığını öğrenmiştik.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Melisa Aydınalp hakkında iddianame hazırladı. Fenomenin, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Melisa Aydınalp hakkında iddianame hazırladı. Fenomenin, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İHA'da yer alan habere göre; iddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Melisa Aydınalp'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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