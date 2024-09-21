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Melodileri ve Sesi ile Hepimizi Sakinleştirecek Dianna Lopez ve 14 Şarkısı

etiket Melodileri ve Sesi ile Hepimizi Sakinleştirecek Dianna Lopez ve 14 Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 23:59

Dinlediğiniz anda sesine aşık olacağınız biri var: Dianna Lopez! Dinledikçe daha fazla dinlemek isteyeceğiniz, ruhunuzu sakinleştirecek şarkıları ile Dianna Lopez playlist'inize çok yakışacak!

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1. Nerves

2. Sunflower

3. Spiraling

4. Alien Girl

5. She Wolf

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6. Blu

7. So I Don't Feel Useless

8. The Light in Between

9. Internal Nirvana

10. Ritual

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11. Rambutan

12. Date With The Moon

13. Internal Lullaby

14. Anahata

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