Melodileri ve Sesi ile Hepimizi Sakinleştirecek Dianna Lopez ve 14 Şarkısı
Melodileri ve Sesi ile Hepimizi Sakinleştirecek Dianna Lopez ve 14 Şarkısı
Dinlediğiniz anda sesine aşık olacağınız biri var: Dianna Lopez! Dinledikçe daha fazla dinlemek isteyeceğiniz, ruhunuzu sakinleştirecek şarkıları ile Dianna Lopez playlist'inize çok yakışacak!
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1. Nerves
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2. Sunflower
3. Spiraling
4. Alien Girl
5. She Wolf
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6. Blu
7. So I Don't Feel Useless
8. The Light in Between
9. Internal Nirvana
10. Ritual
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