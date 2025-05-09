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Melis Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile Evlilik Yıl Dönümlerinde Düğünlerinden Hiç Görülmemiş Kareleri Paylaştı!

Melis Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile Evlilik Yıl Dönümlerinde Düğünlerinden Hiç Görülmemiş Kareleri Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2025 - 20:29

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Paris’te evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, evliliklerinin birinci yıl dönümünü daha önce hiç görülmemiş düğün kareleriyle kutladı!

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2011 Türkiye güzeli seçilen, şimdilerde oyunculuğuyla büyüleyen Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Paris'te sessiz sedasız evlenmişti.

2011 Türkiye güzeli seçilen, şimdilerde oyunculuğuyla büyüleyen Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Paris'te sessiz sedasız evlenmişti.

Gözde çiftimiz, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik kareler ve rüya gibi düğünleriyle evlendiklerini duyurmuştu. Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabında soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirmiş, bu hamlesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Evliliklerinin ardından çift, bebek heyecanı yaşamış, Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı "Hot mom alert" paylaşımıyla hamileliğini duyurmuştu.

Evliliklerinin ardından çift, bebek heyecanı yaşamış, Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı "Hot mom alert" paylaşımıyla hamileliğini duyurmuştu.

29 Ocak 2025 tarihinde, çiftin ilk çocukları Mylan, Atina'da dünyaya gelmiş, Melis Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın oğullarına koydukları isim uzun bir süre gündemden düşmemişti. 

Geçtiğimiz günlerde ise ikili, Yusuf Yazıcı'nın Yunan ekibindeki ilk şampiyonluk sevincine oğulları Mylan'ı da katmıştı! Bebeklerinin yüzünü ilk kez gösteren çiftimizin bu pozlarına beğeni yağmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Melis Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evliliklerinin ilk yılını romantik düğünlerinde çekilmiş ve hiç görülmemiş pozlarla kutladı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Melis Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evliliklerinin ilk yılını romantik düğünlerinde çekilmiş ve hiç görülmemiş pozlarla kutladı.

Çift, Paris’te gerçekleşen rüya gibi düğünlerinden daha önce hiç paylaşmadıkları kareleri sosyal medyada sevenleriyle buluşturdu. İkilinin filmlerden fırlamış gibi pozlarına beğeni yağarken kısa sürede birçok güzel yorum yapıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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