Melis Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile Evlilik Yıl Dönümlerinde Düğünlerinden Hiç Görülmemiş Kareleri Paylaştı!
Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Paris’te evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, evliliklerinin birinci yıl dönümünü daha önce hiç görülmemiş düğün kareleriyle kutladı!
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2011 Türkiye güzeli seçilen, şimdilerde oyunculuğuyla büyüleyen Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Paris'te sessiz sedasız evlenmişti.
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Evliliklerinin ardından çift, bebek heyecanı yaşamış, Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı "Hot mom alert" paylaşımıyla hamileliğini duyurmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde ise Melis Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evliliklerinin ilk yılını romantik düğünlerinde çekilmiş ve hiç görülmemiş pozlarla kutladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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