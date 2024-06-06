Mehmet Emin Karamehmet Kimdir? Türkiye'nin En Zengin İsmi Mehmet Emin Karamehmet'in Biyografisi
Mehmet Emin Karamehmet Kimdir? Türkiye'nin En Zengin İsmi Mehmet Emin Karamehmet'in Biyografisi
Mehmet Emin Karamehmet Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı olmuştu. Karamehmet; otomotiv, endüstri, inşaat, iletişim, medya, taşımacılık ve finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çukurova Holding'in kurucusudur.
İşte Mehmet Emin Karamehmet'in biyografisi...
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