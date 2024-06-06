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Mehmet Emin Karamehmet Kimdir? Türkiye'nin En Zengin İsmi Mehmet Emin Karamehmet'in Biyografisi

Mehmet Emin Karamehmet Kimdir? Türkiye'nin En Zengin İsmi Mehmet Emin Karamehmet'in Biyografisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.06.2024 - 15:25

Mehmet Emin Karamehmet Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı olmuştu. Karamehmet; otomotiv, endüstri, inşaat, iletişim, medya, taşımacılık ve finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çukurova Holding'in kurucusudur.

İşte Mehmet Emin Karamehmet'in biyografisi...

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Mehmet Emin Karamehmet Kimdir?

Mehmet Emin Karamehmet Kimdir?

Mehmet Emin Karamehmet 1 Nisan 1944'te Tarsus, Mersin'de dünyaya gelmiştir. 

Çukurova Holding'in sahibi, eski medya patronu ve iş insanıdır. Karamehmet, Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' sıralamasında dünyanın en zengin 29. kişisi oldu. 

4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı unvanını kazandı.

Mehmet Emin Karamehmet'in Eğitim Hayatı

Mehmet Emin Karamehmet'in Eğitim Hayatı

Mehmet Emin Karamehmet, liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolejde tamamladı. Ardından İngiltere'de bulunan Dover College'da ekonomi eğitimi aldı.

Mehmet Emin Karamehmet'in Kurduğu Şirketler

Mehmet Emin Karamehmet'in Kurduğu Şirketler

Mehmet Emin Karamehmet, 1994 yılında Murat Vargı ile Turkcell'i kurdu.

1999 yılında ise Digiturk'ü kurdu.

2002 yılında Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren petrol şirketi Genel Enerji'yi kurdu.

Sahibi olduğu Çukurova Holding, otomotiv, endüstri, inşaat, iletişim ve bilgi teknolojileri, medya, taşımacılık ve hizmet, finansal hizmetler, enerji gibi sektörlerde faaliyet gösterdi.

Mehmet Emin Karamehmet'in Hayatı

Mehmet Emin Karamehmet'in Hayatı

Mehmet Emin Karamehmet'in sahibi olduğu Pamukbank'a TMSF tarafından el konuldu. Karamehmet, TMSF ile yaptığı anlaşma üzerine bankacılık yetkilerinden vazgeçti. 

2004 yılında sahibi olduğu bir diğer banka olan Yapı Kredi Bankası'nın da satış süreci başladı. 

2005 yılında ise çoğunluk hissesini elinde bulundurduğu Turkcell hisselerini de satan Karamehmet'in serveti bu dönemde büyük ölçüde düşüşe uğradı.

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