Mehmet Emin Karamehmet Kimdir? Türkiye'nin En Zengin İsmi Mehmet Emin Karamehmet'in Biyografisi

Mehmet Emin Karamehmet'in sahibi olduğu Pamukbank'a TMSF tarafından el konuldu. Karamehmet, TMSF ile yaptığı anlaşma üzerine bankacılık yetkilerinden vazgeçti.

2004 yılında sahibi olduğu bir diğer banka olan Yapı Kredi Bankası'nın da satış süreci başladı.

2005 yılında ise çoğunluk hissesini elinde bulundurduğu Turkcell hisselerini de satan Karamehmet'in serveti bu dönemde büyük ölçüde düşüşe uğradı.