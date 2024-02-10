Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mehmet Altınöz Kimdir? Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz'ün Siyasi Kariyeri

Mehmet Altınöz Kimdir? Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz'ün Siyasi Kariyeri

seçim Yeniden Refah Partisi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.02.2024 - 18:20 Son Güncelleme: 10.02.2024 - 18:25

Türkiye'nin anbean takip ettiği seçim gündeminde siyasi partilerin büyükşehir belediye başkanı adayları önemli bir yer alıyor. Seçim hazırlıkları devam ederken siyasi partiler tarafından açıklanan başkan adayları vatandaşlar tarafından dikkatle araştırılıyor. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz oldu. Peki, YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz kimdir? 

İşte, YRP İstanbul Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mehmet Altınöz Kimdir?

Mehmet Altınöz Kimdir?

Mehmet Altınöz, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Bursa'da başlayan Altınöz, Bursa Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Yüksek öğretimine Eskişehir'de devam etmiştir. Burada Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni kazanmış, İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 

Altınöz, daha sonra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır.

Mehmet Altınöz'ün Siyasi Kariyeri

Mehmet Altınöz'ün Siyasi Kariyeri

Siyasi kariyerine Saadet Partisi bünyesinde başlayan Mehmet Altınöz, Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Daha sonra STK ve Halkla ilişkiler Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 

Mehmet Altınöz, Altınöz A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıdır. Aynı zamanda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz oldu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz oldu.

Mehmet Altınöz, günümüzde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenmektedir. 

Partinin Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilmiştir.

Mehmet Altınöz'ün Eşi ve Aile Hayatı

Mehmet Altınöz'ün Eşi ve Aile Hayatı

Mehmet Altınöz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kızı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan’ın eşidir. Altınöz ve Elif Erbakan çiftinin iki çocukları vardır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?