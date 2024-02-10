Mehmet Altınöz Kimdir? Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz'ün Siyasi Kariyeri

Türkiye'nin anbean takip ettiği seçim gündeminde siyasi partilerin büyükşehir belediye başkanı adayları önemli bir yer alıyor. Seçim hazırlıkları devam ederken siyasi partiler tarafından açıklanan başkan adayları vatandaşlar tarafından dikkatle araştırılıyor. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz oldu. Peki, YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz kimdir?

İşte, YRP İstanbul Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz hakkında merak edilenler...