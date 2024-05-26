Mazi Kalbimde Yaradır: TRT 90'lı Yıllarda Oyunları Nasıl Yüklediğimizi Anlatan Bir Video Paylaştı!
Mazi Kalbimde Yaradır: TRT 90'lı Yıllarda Oyunları Nasıl Yüklediğimizi Anlatan Bir Video Paylaştı!
TRT Arşiv kanalı, 90'lı yıllarda video oyunlarının nasıl çalıştırıldığını gösteren bir video paylaştı.
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Paylaşılan bu video, nereden nereye geldik dedirtti.
Oyunun bilgisayara yüklenmesi, terminal komutları ile gerçekleştiriliyordu.
Dönemin meşhur disketleri.
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