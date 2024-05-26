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Mazi Kalbimde Yaradır: TRT 90'lı Yıllarda Oyunları Nasıl Yüklediğimizi Anlatan Bir Video Paylaştı!

Mazi Kalbimde Yaradır: TRT 90'lı Yıllarda Oyunları Nasıl Yüklediğimizi Anlatan Bir Video Paylaştı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 17:01

TRT Arşiv kanalı, 90'lı yıllarda video oyunlarının nasıl çalıştırıldığını gösteren bir video paylaştı.

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Eskiden setup yoktu tabii.

Paylaşılan bu video, nereden nereye geldik dedirtti.

Paylaşılan bu video, nereden nereye geldik dedirtti.

Eskiden video oyunlarını yüklemek veya çalıştırmak, şimdiye nazaran biraz karmaşıktı. O dönemlerde bunu deneyimleyen oyuncular ise, bu video karşısında 'Nereden nereye geldik.' demekten kendini alıkoyamadı.

Oyunun bilgisayara yüklenmesi, terminal komutları ile gerçekleştiriliyordu.

Oyunun bilgisayara yüklenmesi, terminal komutları ile gerçekleştiriliyordu.

1996 yılındaki bilgisayarlar, şimdiki arayüzlere sahip değildi. Çoğu işlemi terminal üzerinden komut verilerek gerçekleştiriyolardı. Aynı şekilde video oyunu yükleme işlemi de bu terminaldeki komutlarla yapılıyordu.

Dönemin meşhur disketleri.

Dönemin meşhur disketleri.

Tabii, o yıllarda CD veya dijitalleşme de yaygın değildi. Video oyunları, 90'lı yıllarda disketler içerisine kopyalanıyordu. Bu disketlere ise 'Floppy Disk' adı veriliyordu. Oyunu oynamak isteyen oyuncuların ise bu disketleri bilgisayara kopyalayıp oyunu yüklemeleri gerekiyordu.

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