Mayıs Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Mayıs Ayında Deneyebileceğiniz 10 Farklı Lezzet
Mayıs Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Mayıs Ayında Deneyebileceğiniz 10 Farklı Lezzet
Sonunda bahar geldi ve baharın gelmesiyle birlikte her şey değişmeye başladı, yeme alışkanlıklarımız bile! Bu Mayıs ayında yemek zevkini biraz daha çeşitlendirip daha önce denemediğin şeyleri deneyebilirsin. Bizim sana bunun için birkaç önerimiz var!
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1. Çeşitli meyvelerle yapılan limonata
2. Kuşkonmaz çorbası
3. Fırınlanmış kuşkonmaz
4. Kabak çiçeği kızartması
5. Burrito
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6. Fırınlanmış pancar
7. Fırınlanmış kabak
8. Kırmızı lahana çorbası
9. Taze fasulye kızartması
10. Kabak spagetti
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