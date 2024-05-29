'Maxton Hall - The World Between Us' Dizisinde James Beaufort'u Oynayan Damian Hardung'u Yakından Tanıyalım!
'Maxton Hall - The World Between Us' Dizisinde James Beaufort'u Oynayan Damian Hardung'u Yakından Tanıyalım!
'Maxton Hall - The World Between Us' dizisindeki James Beaufort rolüyle yıldızı daha da çok parlayan Damian Hardung'un hakkındaki detaylara gelin hep birlikte bakalım.
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Damian Hardung son zamanların en popüler aktörlerinden biri. Amazon Prime Video'da yayınlanan 'Maxton Hall - The World Between Us' dizisindeki yakışıklı ve karizmatik James Beaufort rolüyle izleyenlerin kalbini çaldı diyebiliriz onun için.
Zira sosyal medyada onunla ilgili yapılan paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle dizinin hayranları tüm sosyal medya anasayfamızı oynadığı karakter olan James Beaufort ile dolduruyor desek yeridir.
Peki herkesin hem yakışıklılığını hem de oyunculuğunu beğendiği Damian Hardung kimdir? Gelin hayatına ve kariyerine hep birlikte şöyle yakından bir göz atalım.
Damian Hardung, 7 Eylül 1998 yılında Almanya'nın Köln kentinde doğdu. Daha çocukken futbolla ilgilendi ve sonrasında Köln Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine kısa filmlerde rol alarak başlayan Hardung, en çok Almanya'nın 'Club der roten Bänder' (Red Band Society) adlı televizyon dizisindeki Jonas Neumann rolüyle tanındı.
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Umberto Eco'nun ünlü romanından uyarlanan 'The Name of the Rose' (Gülün Adı) mini dizisinde ise Adson von Melk karakterini canlandırarak uluslararası tanınırlık kazandı.
Ve yine 2019 yılında Alman Netflix dizisi 'How to Sell Drugs Online'da (Fast) Daniel Riffert olarak izleyenlerin hafızalarına kazındı.
Mona Kasten'in çok satan romanı 'Save Me'nin televizyon uyarlaması olan 'Maxton Hall - The World Between Us' onun daha da parlamasını sağladı. James Beaufort karakterinin ve dizinin hikayesinin çok sevilmesi nedeniyle ikinci sezonun da geleceği duyuruldu. Peki siz Damian Hardung'un oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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