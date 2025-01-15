Mavi Gözlü Dev 123 Yaşında: Nazım Hikmet'in Doğum Gününe Özel En Güzel Şiirleri ve Sözleri
Mavi Gözlü Dev 123 Yaşında: Nazım Hikmet'in Doğum Gününe Özel En Güzel Şiirleri ve Sözleri
Nâzım Hikmet Ran, Türk edebiyatının en önemli isimlerden biri. 15 Ocak 2025 tarihi ise Mavi Gözlü Dev'in doğumunun 123. yılı. Ünlü şairimizin 123. doğum yılı, bugün düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılacak. Sizler de Naızm Hikmet'i şiirleri ve sözleriyle anmak isterseniz doğru yerdesiniz.
İşte Nazım Hikmet'in hayatı, en güzel şiirleri ve sözleri...
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Ezbere bildiğimiz, ağzımızdan dökülüveren o dizelerin sahibi: Nâzım Hikmet Ran.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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