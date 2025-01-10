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"Şişli'de Bir Nazım", Nazım Hikmet'in Doğum Gününde Okurlarla Buluşuyor!

"Şişli'de Bir Nazım", Nazım Hikmet'in Doğum Gününde Okurlarla Buluşuyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 14:02

Şişli Belediyesi tarafından Nazım Hikmet'in 123. yaşına özel olarak hazırlanan 'Şişli'de Bir Nâzım' adlı kitap yayımlandı. Kitap, 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilen Nazım Hikmet'in hayatında önemli bir yere sahip olan Şişli'deki günlerini ele alıyor. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilen ve pek çok ödüle layık görülen edebiyatımızın usta isminin hayatını konu alan kitap, 15 Ocak'ta Cemal Reşit Rey’de yapılacak büyük bir etkinlikle okurlarla buluşacak.

İşte, detaylar...

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Edebiyatımızın usta isimlerinden Nazım Hikmet'in hayatının önemli bir bölümünün geçtiği Şişli'deki yaşantısının izlerini taşıyan "Şişli'de Bir Nazım" adlı kitap yayımlandı.

Edebiyatımızın usta isimlerinden Nazım Hikmet'in hayatının önemli bir bölümünün geçtiği Şişli'deki yaşantısının izlerini taşıyan "Şişli'de Bir Nazım" adlı kitap yayımlandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilen Nazım Hikmet’in ayak izlerini takip ederek, bu kıymetli eserin ortaya çıkmasını sağladı. 

Eser, okuyucuyu; 50'den fazla dile çevirilen şiirleriyle dünyanın sesini duyduğu Hikmet'in şiirlerine, senaryolarına, yazılarına ilham olan dönemin Şişli’sine götürecek!

Şişli'de Bir Nazım, usta şairin doğum gününe denk gelen 15 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de yapılacak büyük bir etkinlikle okurlarla buluşacak.

Şişli'de Bir Nazım, usta şairin doğum gününe denk gelen 15 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de yapılacak büyük bir etkinlikle okurlarla buluşacak.

Şişli Belediyesi ve Nâzım Hikmet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek özel etkinlik ile edebiyat ve sanat dünyasının önde gelen isimleri 15 Ocak günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir araya geliyor.

Kitap, çocukluk ve ilk gençlik döneminde Nişantaşı’nda yaşayan Nazım Hikmet'in Şişli'ye yerleştiği günlerden itibaren yaşantısını kronolojik ve detaylı bir şekilde ele alıyor.

Kitap, çocukluk ve ilk gençlik döneminde Nişantaşı’nda yaşayan Nazım Hikmet'in Şişli'ye yerleştiği günlerden itibaren yaşantısını kronolojik ve detaylı bir şekilde ele alıyor.

Proje tasarımını Dündar Hızal'ın üstlendiği, editörlüğünü ise Sibel Oral ve Veysel Saltanoğlu'nun yaptığı kitapta, şairin yaşamının farklı dönemlerine odanlanan makaleler bulunuyor. Uğur Aktaş, Bahriye Çeri, Gökhan Akçura ve Sevdagül Kasap gibi isimlerin makaleleriyle Nazım Hikmet'i yakından tanıma fırsatı sunuluyor.

Şişli'de Bir Nazım, "Hem bir dönem tanıklığı hem de bir semtin belleği" oluyor!

Şişli'de Bir Nazım, "Hem bir dönem tanıklığı hem de bir semtin belleği" oluyor!

'Alman Mavileri' olarak adlandırılan haritalar aracılığıyla yeri ilk kez Şişli'de Bir Nazım ile tespit edilen 'Nişantaşı Sultanisi'nde öğrenim görerek başladığı Şişli hayatının ötesinde 1930’ların başına da götürüyor eser okuyucuyu. Nazım Hikmet’in, 1930'larda Nişantaşı’ndaki İpek Film Stüdyosu’nda geçirdiği yıllar ve günlük yaşamı ile beraber dönemin kültürel ve toplumsal dinamikleriyle dikkatle irdeleniyor. Dönemin Nişantaşı, 'modern İstanbul’un entelektüel ve estetik merkezi olarak yükselirken' aynı zamanda Hikmet'e ev sahipliği de yapıyor. 

Hikmet'in, Valikonağı Caddesi’ndeki uğrak noktaları ve eşi Piraye ile birlikte yaşadığı evin de yeri ilk kez eserde tespit ediliyor.

"Bir şairin şiirine ilham veren uğrak mekanları" büyük bir özenle gözler önüne seriliyor!

"Bir şairin şiirine ilham veren uğrak mekanları" büyük bir özenle gözler önüne seriliyor!

Şişli'de Bir Çocuk bölümü adeta, Nazım Hikmet'in hayatına şahitlik etmemizi sağlıyor. 1914 yılında, henüz 12 yaşındayken okumak için geldiği Nişantaşı'nın tarihsel bulgularını keşfetmeye hazır olun. 

Bir zamanlar konaklar semti olarak görülen, Osmanlı’nın Batı’ya dönük ve gelişmekte olan semti olan Nişantaşı'nda yaklaşan savaş ve dönemin yoksulluğu hissediliyor. 

Nazım Hikmet’in yaşadığı evlerin izini süren kitapta, Kadıköy ve çevresi, Cihangir, Gümüşsuyu ve Nişantaşı'ndaki evlerinin dışında şairin uğrak mekanları da inceleniyor. Nazım'ın bilinmeyenlerine de ışık tutan eserle, Nişantaşı'ndaki İpek Film yılları gözler önüne seriliyor ve sıra Şişli yıllarına geliyor.

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Gelin, Şişli'de Bir Nazım'ın Arka Kapak Yazısına da birlikte göz atalım!

Gelin, Şişli'de Bir Nazım'ın Arka Kapak Yazısına da birlikte göz atalım!

Dostoyevski St. Petersburg, Joyce Dublin, Kafka ise Prag denildiğinde akıllara gelir. Nâzım Hikmet de İstanbul'u dünyanın tüm köşelerine taşımıştır. Şişli ise onu İstanbul'unun ve hayatının en önemli duraklarından biridir. İstanbul'un edebiyat kalbi olma niteliğini günümüzde de sürdüren Şişli'nin, Nâzım Hikmet bu muhitteyken Şişli'de nasıl bir çerçevenin var olduğunu anlayacağınız bu kitap bir başlangıç niteliğinde. Nâzım'ın çocukluğunda eğitim aldığı sultani buradadır. Piraye ile evlenip kurduğu yuva Valikonağı üç numara Selçuk Apartmanı'ndadır. Sinemacı ve senarist olarak çalıştığı İpek Film Stüdyosu Şişli'de yer alır. Şişli'yi o kadar iyi tanır ki, takma isimle yazdığı Lüküs Hayat Operati'nde geçen 'Şişli'de Bir Apartman' ifadesi tüm Türkiye'nin diline pelesenk olmuştur. Nâzım Hikmet'le aynı semtin sokaklarını arşınlamış ve İstanbul'u dünyanın bütün dillerine ulaştırmış bir diğer edebiyatçı Orhan Pamuk, babası Gündüz Pamuk'un, Nâzım Hikmet'i Nişantaşı sokaklarında gördüğünü söyler. İstanbul'u ve kültürünü dünyaya duyuran büyük ustaya İstanbul'un kalbinden bir selam vermek istedik.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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