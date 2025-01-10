"Şişli'de Bir Nazım", Nazım Hikmet'in Doğum Gününde Okurlarla Buluşuyor!
"Şişli'de Bir Nazım", Nazım Hikmet'in Doğum Gününde Okurlarla Buluşuyor!
Şişli Belediyesi tarafından Nazım Hikmet'in 123. yaşına özel olarak hazırlanan 'Şişli'de Bir Nâzım' adlı kitap yayımlandı. Kitap, 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilen Nazım Hikmet'in hayatında önemli bir yere sahip olan Şişli'deki günlerini ele alıyor. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilen ve pek çok ödüle layık görülen edebiyatımızın usta isminin hayatını konu alan kitap, 15 Ocak'ta Cemal Reşit Rey’de yapılacak büyük bir etkinlikle okurlarla buluşacak.
İşte, detaylar...
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Edebiyatımızın usta isimlerinden Nazım Hikmet'in hayatının önemli bir bölümünün geçtiği Şişli'deki yaşantısının izlerini taşıyan "Şişli'de Bir Nazım" adlı kitap yayımlandı.
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Şişli'de Bir Nazım, usta şairin doğum gününe denk gelen 15 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de yapılacak büyük bir etkinlikle okurlarla buluşacak.
Kitap, çocukluk ve ilk gençlik döneminde Nişantaşı’nda yaşayan Nazım Hikmet'in Şişli'ye yerleştiği günlerden itibaren yaşantısını kronolojik ve detaylı bir şekilde ele alıyor.
Şişli'de Bir Nazım, "Hem bir dönem tanıklığı hem de bir semtin belleği" oluyor!
"Bir şairin şiirine ilham veren uğrak mekanları" büyük bir özenle gözler önüne seriliyor!
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Gelin, Şişli'de Bir Nazım'ın Arka Kapak Yazısına da birlikte göz atalım!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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