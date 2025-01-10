"Şişli'de Bir Nazım", Nazım Hikmet'in Doğum Gününde Okurlarla Buluşuyor!

'Alman Mavileri' olarak adlandırılan haritalar aracılığıyla yeri ilk kez Şişli'de Bir Nazım ile tespit edilen 'Nişantaşı Sultanisi'nde öğrenim görerek başladığı Şişli hayatının ötesinde 1930’ların başına da götürüyor eser okuyucuyu. Nazım Hikmet’in, 1930'larda Nişantaşı’ndaki İpek Film Stüdyosu’nda geçirdiği yıllar ve günlük yaşamı ile beraber dönemin kültürel ve toplumsal dinamikleriyle dikkatle irdeleniyor. Dönemin Nişantaşı, 'modern İstanbul’un entelektüel ve estetik merkezi olarak yükselirken' aynı zamanda Hikmet'e ev sahipliği de yapıyor.

Hikmet'in, Valikonağı Caddesi’ndeki uğrak noktaları ve eşi Piraye ile birlikte yaşadığı evin de yeri ilk kez eserde tespit ediliyor.