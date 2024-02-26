Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Mauro Icardi Galatasaray - Antalyaspor Maçında Niye Oynamıyor?

Mauro Icardi Galatasaray - Antalyaspor Maçında Niye Oynamıyor?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
26.02.2024 - 21:12

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanıp tekrardan liderlik koltuğuna oturmak isterken sahaya Mauro Icardi'den yoksun çıktı. Peki Arjantinli golcü neden oynamıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmıştı. Galibiyeti getiren goller, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'den gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmıştı. Galibiyeti getiren goller, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'den gelmişti.

Arjantinli golcü, karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik bir harekette bulundu. Bu sebepten dolayı Arjantinli golcü, bir maç ceza aldı.

Arjantinli golcü, karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik bir harekette bulundu. Bu sebepten dolayı Arjantinli golcü, bir maç ceza aldı.

Icardi, bu sebepten dolayı Antalyaspor karşısında forma giyemiyor. Yıldız golcü, maçı tribünden takip ediyor.

Icardi, bu sebepten dolayı Antalyaspor karşısında forma giyemiyor. Yıldız golcü, maçı tribünden takip ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?