Mauro Icardi Galatasaray - Antalyaspor Maçında Niye Oynamıyor?
Mauro Icardi Galatasaray - Antalyaspor Maçında Niye Oynamıyor?
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanıp tekrardan liderlik koltuğuna oturmak isterken sahaya Mauro Icardi'den yoksun çıktı. Peki Arjantinli golcü neden oynamıyor?
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelmişti.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmıştı. Galibiyeti getiren goller, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'den gelmişti.
Arjantinli golcü, karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik bir harekette bulundu. Bu sebepten dolayı Arjantinli golcü, bir maç ceza aldı.
Icardi, bu sebepten dolayı Antalyaspor karşısında forma giyemiyor. Yıldız golcü, maçı tribünden takip ediyor.
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