Matraka Nedir? Dünya Kupası'nda Meksika Tribünlerinden Gelen Matraca Sesi

Matraka, ahşaptan yapılan ve elle çevrildiğinde ritmik bir ses çıkaran tezahürat aracıdır. Bir sapın ucuna monte edilmiş dişli bir çark ve bu çarka çarparak dönen esnek bir tahta parçasından oluşan geleneksel bir çalgıdır. Çevrildiğinde yüksek, tekrarlayan ve tıkırdayan bir gürültü çıkarır. Özellikle Meksika'da yaygındır ve son yıllarda futbol kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Bazı dini ritüellerde de kullanıldığı bilinmektedir.

Matraca, Dünya Kupası'nın açılış maçında kullanılınca tüm dünyanın dikkatini çekti. Meksika taraftarları, evlerinde ağırladıkları Güney Afrika'ya karşı matraca ismini verdikleri bu aleti kullandı.

Dünya Kupası'nda Güney Afrika - Meksika maçını izleyenler ise yayından gelen 'tıkırtı' sesinin ne olduğunu anlayamadı. Kimisi deklanşör sesi olduğunu sandı, kimisi de yayın kalitesinin kötü olduğunu düşündü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, sesin matraca isimli tezahürat aletinden geldiği anlaşıldı.

Matraca Ne Demek?

Matraca, Brezilya Portekizcesi'nde çok konuşan, hiç susmayan biri için kullanılan argo kelimedir. Kelimenin kökeni ise oldukça ilginç

Matraca kelimesi, Arapça T-R-Q kökünden gelir ve vurma fikrini temsil eden bir köktür. Bu kökten birçok kelime türetilmiştir: Taraqa (vurmak, kapıyı çalmak, çan çalmak, çekiçlemek), tariq (yol).

Hatta Cebelitarık ismi de buradan gelir. Cebelitarık kelimesi, ziyaretçi, Kapıyı Çalan veya karanlıktan sonra/gece gelen kapınızı çalan biri anlamına gelir. 'Matraca' Latin Amerika'dan İngilizce'ye, bir çubuk üzerinde dönen ve aynı zamanda 'geveze' anlamına da gelebilen ahşap çıngırak veya cırcır aleti olarak girer.