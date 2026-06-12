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Matraka Nedir? Dünya Kupası'nda Meksika Tribünlerinden Gelen Matraca Sesi

Matraka Nedir? Dünya Kupası'nda Meksika Tribünlerinden Gelen Matraca Sesi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 09:35
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Dünya Kupası bu sene Meksika - Güney Afrika maçıyla başladı. Maçta Meksika tribünlerinden dikkat çeken bir ses yayıldı. Kiminin deklanşör sesi sandığı ritmik ses, aslında 'Meksika'nın yeni vuvuzelası' denen matraca isimli enstürmana ait. Matraca, Meksika'da futbol kültürünün bir parçası haline gelmiş durumda.

Peki matraca nedir, nasıl ses çıkarır?

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Matraka Nedir?

Matraka Nedir?

Matraka, ahşaptan yapılan ve elle çevrildiğinde ritmik bir ses çıkaran tezahürat aracıdır. Bir sapın ucuna monte edilmiş dişli bir çark ve bu çarka çarparak dönen esnek bir tahta parçasından oluşan geleneksel bir çalgıdır. Çevrildiğinde yüksek, tekrarlayan ve tıkırdayan bir gürültü çıkarır. Özellikle Meksika'da yaygındır ve son yıllarda futbol kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Bazı dini ritüellerde de kullanıldığı bilinmektedir. 

Matraca, Dünya Kupası'nın açılış maçında kullanılınca tüm dünyanın dikkatini çekti. Meksika taraftarları, evlerinde ağırladıkları Güney Afrika'ya karşı matraca ismini verdikleri bu aleti kullandı. 

Dünya Kupası'nda Güney Afrika - Meksika maçını izleyenler ise yayından gelen 'tıkırtı' sesinin ne olduğunu anlayamadı. Kimisi deklanşör sesi olduğunu sandı, kimisi de yayın kalitesinin kötü olduğunu düşündü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, sesin matraca isimli tezahürat aletinden geldiği anlaşıldı.

Matraca Ne Demek?

Matraca, Brezilya Portekizcesi'nde çok konuşan, hiç susmayan biri için kullanılan argo kelimedir. Kelimenin kökeni ise oldukça ilginç

Matraca kelimesi, Arapça T-R-Q kökünden gelir ve vurma fikrini temsil eden bir köktür. Bu kökten birçok kelime türetilmiştir: Taraqa (vurmak, kapıyı çalmak, çan çalmak, çekiçlemek), tariq (yol).

Hatta Cebelitarık ismi de buradan gelir. Cebelitarık kelimesi, ziyaretçi, Kapıyı Çalan veya karanlıktan sonra/gece gelen kapınızı çalan biri anlamına gelir. 'Matraca' Latin Amerika'dan İngilizce'ye, bir çubuk üzerinde dönen ve aynı zamanda 'geveze' anlamına da gelebilen ahşap çıngırak veya cırcır aleti olarak girer.

Matraka Nasıl Ses Çıkarır?

Matraka Nasıl Ses Çıkarır?

Matraka, iki ahşabın birbirine vurmasına benzeyen bir sestir. Ritmik ve gürültülü bir ses çıkarır. Özellikle matracanın boyu büyük olduğu zaman, çıkardığı gürültü de artar. Matraca, görselde görmüş olduğunuz üzere ahşap bir sapın ucuna monte edilen bir çarktan ve bu çarka çarparak dönen tahta parçasından yapılır.

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Matraca sesini dinlemek isteyenler için:

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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