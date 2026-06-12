Matraka Nedir? Dünya Kupası'nda Meksika Tribünlerinden Gelen Matraca Sesi
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Dünya Kupası bu sene Meksika - Güney Afrika maçıyla başladı. Maçta Meksika tribünlerinden dikkat çeken bir ses yayıldı. Kiminin deklanşör sesi sandığı ritmik ses, aslında 'Meksika'nın yeni vuvuzelası' denen matraca isimli enstürmana ait. Matraca, Meksika'da futbol kültürünün bir parçası haline gelmiş durumda.
Peki matraca nedir, nasıl ses çıkarır?
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Matraka Nedir?
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Matraka Nasıl Ses Çıkarır?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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