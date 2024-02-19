Matematiksel Romantizm: Son Matematik Bükücü Seyit Yalçın, Pi Sayısının İçerisinde 'Aşkı Buldu'
Matematiksel Romantizm: Son Matematik Bükücü Seyit Yalçın, Pi Sayısının İçerisinde 'Aşkı Buldu'
Son Matematik Bükücü olarak bilinen Seyit Yalçın isimli matematik eğitmeni, YouTube'da yayınladığı 'Matematiksel romantizm' videosu ile Pi Sayısı'nın içerisinde aşkı buldu.
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YouTube videosunda rasyonel ve irrasyonel sayı kavramlarına değinen Seyit Yalçın, Pi Sayısı'nı da açıkladıktan sonra sonsuza giden sayının içerinde hemen hemen her şeyin bulunabileceğini belirtti.
29 harfi 1'den 29'a kadar da numaralandıran Seyit Yalçın, herhangi bir ismin numaralandırılması ile Pi Sayısı'nın içerisinde bulunabileceğini kanıtladı.
Melisa ismi üzerinden örnek veren matematikçi, Melisa isminin karşılık geldiği '166151221' sayısını belirttiği internet sitesi üzerinden arattığında, ismin karşılığı olan sayının Pi Sayısı'nın kaçıncı basamağında yer aldığını buldu.
Google mühendislerinin kuantum bilgisayarlar ile Pi Sayısı'nın 100 trilyon hanesine kadar ulaşabildiğini belirten Seyit Yalçın, sonsuzluğa giden sayı içerisinden hemen hemen her şeyin bulunabileceği iddiası ile Pi Sayısı'nda aşkı bulmuş oldu.
İşte o 'Matematiksel romantizm' videosu: 👇
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