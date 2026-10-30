25 Bin Ev Deniz Suyuyla Isınacak: Kömür Santralinin Yerini Aldı
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Danimarka'nın Esbjerg kentinde, 25 bin hanenin ısınma ihtiyacını deniz suyundan karşılayan dev bir ısı pompası çalışıyor.
Alman MAN Energy Solutions'ın (yeni adıyla Everllence) yerel enerji şirketi DIN Forsyning için kurduğu tesis, 70 megavat kapasitesiyle kendi türünün en büyüğü olarak tanıtılıyor. Kapanan kömür santralinin yerini dolduran sistemin, yılda 120 bin ton karbondioksit salımını önlemesi bekleniyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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