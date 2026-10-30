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Yaşam
25 Bin Ev Deniz Suyuyla Isınacak: Kömür Santralinin Yerini Aldı

25 Bin Ev Deniz Suyuyla Isınacak: Kömür Santralinin Yerini Aldı

İklim ve Enerji Çözümleri
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 14:23
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Danimarka'nın Esbjerg kentinde, 25 bin hanenin ısınma ihtiyacını deniz suyundan karşılayan dev bir ısı pompası çalışıyor.

Alman MAN Energy Solutions'ın (yeni adıyla Everllence) yerel enerji şirketi DIN Forsyning için kurduğu tesis, 70 megavat kapasitesiyle kendi türünün en büyüğü olarak tanıtılıyor. Kapanan kömür santralinin yerini dolduran sistemin, yılda 120 bin ton karbondioksit salımını önlemesi bekleniyor.

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Isıyı Kuzey Denizi'nden, elektriği rüzgardan alıyor

Isıyı Kuzey Denizi'nden, elektriği rüzgardan alıyor

Esbjerg Limanı'ndaki tesis, ısı kaynağı olarak Kuzey Denizi'nin suyunu, enerji kaynağı olarak da çevredeki rüzgar santrallerinin ürettiği elektriği kullanıyor.

Sistemin yılda yaklaşık 280 bin megavatsaat ısı üretip Esbjerg ile komşu kent Varde'nin bölgesel ısıtma şebekesine aktarması planlanıyor. Bu miktar, 25 bin hanenin ısınma ihtiyacına denk geliyor.

Esbjerg'in kömürle çalışan eski santrali kapandı. Yeni tesis, kentin 2030'a kadar karbon nötr olma hedefinin en önemli parçalarından biri.

1 birim elektrikle 3 birim ısı üretiyor

1 birim elektrikle 3 birim ısı üretiyor

Isı pompaları, elektrik enerjisini kullanarak düşük sıcaklıktaki ısıyı daha yüksek ve kullanılabilir bir seviyeye çıkarıyor. Esbjerg'deki sistemde her 1 megavatsaatlik elektrikten yaklaşık 3 megavatsaat ısı elde ediliyor.

Tesisin kalbinde, İsviçre'nin Zürih kentinde üretilen ve yağ kullanmadan çalışan iki kompresör ünitesi bulunuyor. Sistemde akışkan olarak karbondioksit kullanılıyor: Sıvı haldeki CO2 buharlaştırılıp sıkıştırılıyor, bu sırada açığa çıkan ısı şebekeye aktarılıyor.

Bu tercih tesadüf değil. Tesis, hassas ekosistemi nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Vadden Denizi'nin kıyısında bulunuyor ve CO2, çevre için güvenli kabul edilen bir akışkan.

Rüzgar kesildiğinde ne olacak?

Rüzgar kesildiğinde ne olacak?

Sistem gün içinde defalarca açılıp kapatılabiliyor. Bu sayede rüzgar ve güneş gibi değişken kaynaklardan gelen elektriğin şebekede dengelenmesine de yardımcı oluyor.

Talebin arttığı soğuk günlerde ise iki yardımcı tesis devreye giriyor: sürdürülebilir odun yongasıyla çalışan 60 megavatlık bir kazan ve 40 megavatlık bir elektrikli kazan sistemi.

DIN Forsyning Genel Müdürü Helle Damm-Henrichsen, Esbjerg ve Varde'deki tüm müşterilerin artık doğrudan Kuzey Denizi'nden gelen ısıyla ısınacağını söylüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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