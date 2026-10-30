25 Bin Ev Deniz Suyuyla Isınacak: Kömür Santralinin Yerini Aldı

Isı pompaları, elektrik enerjisini kullanarak düşük sıcaklıktaki ısıyı daha yüksek ve kullanılabilir bir seviyeye çıkarıyor. Esbjerg'deki sistemde her 1 megavatsaatlik elektrikten yaklaşık 3 megavatsaat ısı elde ediliyor.

Tesisin kalbinde, İsviçre'nin Zürih kentinde üretilen ve yağ kullanmadan çalışan iki kompresör ünitesi bulunuyor. Sistemde akışkan olarak karbondioksit kullanılıyor: Sıvı haldeki CO2 buharlaştırılıp sıkıştırılıyor, bu sırada açığa çıkan ısı şebekeye aktarılıyor.

Bu tercih tesadüf değil. Tesis, hassas ekosistemi nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Vadden Denizi'nin kıyısında bulunuyor ve CO2, çevre için güvenli kabul edilen bir akışkan.