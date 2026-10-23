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Deniz Suyu Sokakları Bastı: Şehri Korumak İçin 80 Metrelik Set İnşa Edecekler

Deniz Suyu Sokakları Bastı: Şehri Korumak İçin 80 Metrelik Set İnşa Edecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 11:59
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Endonezya'nın Cakarta kentinin kuzeyinde, gelgit taşkınlarında deniz suyunun sokaklara ve evlere ulaştığı bir caddeye yeni bir set inşa ediliyor. 80 metre uzunluğundaki setin Aralık 2026 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İşte detaylar...

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Jalan Mandala Bahari caddesindeki eski set, aşırı gelgitte deniz suyunu durdurmaya yetmiyordu.

Jalan Mandala Bahari caddesindeki eski set, aşırı gelgitte deniz suyunu durdurmaya yetmiyordu.

Kuzey Cakarta Su Kaynakları Dairesi Başkanı Heria Suwandi'nin açıklamasına göre bölgede daha önce 2 metre yüksekliğinde bir set bulunuyordu. Ancak taşkınlarda su bu setin üzerine çıktı; depo alanlarını, yerleşim yerlerini ve yolları bastı.

Suwandi, 'Aşırı gelgitte su seviyesi 2,8 metreye ulaşıyor. Şu anda yapılan set 3,15 metreye ulaşıyor, böylece deniz suyu içeri giremeyecek' dedi.

Yeni set, cadde boyunca daha önce yapılan 200 metrelik bölümü tamamlayacak.

Yeni set, cadde boyunca daha önce yapılan 200 metrelik bölümü tamamlayacak.

Suwandi, Kuzey Cakarta'da seti gelgit sırasındaki en yüksek su seviyesinden alçak kalan başka noktalar da bulunduğunu söyledi ve 'Bunları yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz, ta ki tüm noktalar çözülene kadar' ifadelerini kullandı.

Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı'nın (BRIN) verilerine göre Kuzey Cakarta'da zemin yılda ortalama 3,5 santimetre çöküyor. Bu çökme, kentin taşkın riskini yüzde 40'ın üzerinde artırıyor.

Cakarta kıyıları için 25 Ekim-1 Kasım arasında yeni bir gelgit taşkını uyarısı yapıldı.

Cakarta kıyıları için 25 Ekim-1 Kasım arasında yeni bir gelgit taşkını uyarısı yapıldı.

Uyarıyı Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) yaptı. Uyarı, 26 Ekim'deki dolunay ve Ay'ın 29 Ekim'de Dünya'ya en yakın noktaya gelmesiyle bağlantılı.

Taşkın riski bulunan bölgeler arasında Pluit, Ancol, Muara Angke, Tanjung Priok ve Marunda gibi kıyı mahalleleri yer alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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