Deniz Suyu Sokakları Bastı: Şehri Korumak İçin 80 Metrelik Set İnşa Edecekler
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Jalan Mandala Bahari caddesindeki eski set, aşırı gelgitte deniz suyunu durdurmaya yetmiyordu.
Yeni set, cadde boyunca daha önce yapılan 200 metrelik bölümü tamamlayacak.
Cakarta kıyıları için 25 Ekim-1 Kasım arasında yeni bir gelgit taşkını uyarısı yapıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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