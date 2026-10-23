Deniz Suyu Sokakları Bastı: Şehri Korumak İçin 80 Metrelik Set İnşa Edecekler

Kuzey Cakarta Su Kaynakları Dairesi Başkanı Heria Suwandi'nin açıklamasına göre bölgede daha önce 2 metre yüksekliğinde bir set bulunuyordu. Ancak taşkınlarda su bu setin üzerine çıktı; depo alanlarını, yerleşim yerlerini ve yolları bastı.

Suwandi, 'Aşırı gelgitte su seviyesi 2,8 metreye ulaşıyor. Şu anda yapılan set 3,15 metreye ulaşıyor, böylece deniz suyu içeri giremeyecek' dedi.