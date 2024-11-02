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MasterChef Beyza'nın Son Durumundan Kızılcık Şerbeti Goygoyuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Beyza'nın Son Durumundan Kızılcık Şerbeti Goygoyuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.11.2024 - 23:47

2 Kasım Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef'in ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun pijamadan hallice kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

MasterChef'in ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun pijamadan hallice kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

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MasterChef'in son bölümünde dış çekim oyununda pişen böreği ters çevirmeye çalışan Beyza yüzünü kızgın yağla yakmıştı. Beyza'yı hastaneye götürmek yerine buz kalıbı verilmesi ve yarışmanın devam etmesi zaten tepki toplarken söz konusu olaya doktorlardan tepki geldi.

MasterChef'in son bölümünde dış çekim oyununda pişen böreği ters çevirmeye çalışan Beyza yüzünü kızgın yağla yakmıştı. Beyza'yı hastaneye götürmek yerine buz kalıbı verilmesi ve yarışmanın devam etmesi zaten tepki toplarken söz konusu olaya doktorlardan tepki geldi.

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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan yeni bölümün ardından enfes bir fragmanla ekrana geldi. Şerbo fragmanındaki Doğa ve Fatih'in öpüşmesi detayı izleyiciyi resmen çıldırttı.

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan yeni bölümün ardından enfes bir fragmanla ekrana geldi. Şerbo fragmanındaki Doğa ve Fatih'in öpüşmesi detayı izleyiciyi resmen çıldırttı.

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MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, Milliyet'e konuştu. Tokelli, MasterChef 2024'te desteklediği favori ismi açıkladı.

MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, Milliyet'e konuştu. Tokelli, MasterChef 2024'te desteklediği favori ismi açıkladı.

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Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan komedi programı Konuşanlar'ın son bölümüne bir izleyicinin sözleri damga vurdu. Seksi gereksiz bulduğunu belirten izleyici görenleri şaşırttı.

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan komedi programı Konuşanlar'ın son bölümüne bir izleyicinin sözleri damga vurdu. Seksi gereksiz bulduğunu belirten izleyici görenleri şaşırttı.

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılardan Beyza, yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucu feci yaralanmıştı. Somer Şef, Beyza'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılardan Beyza, yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucu feci yaralanmıştı. Somer Şef, Beyza'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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