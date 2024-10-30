MasterChef Azize'nin Değişiminden Mert Yazıcıoğlu'nun Senarist Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Azize'nin Değişiminden Mert Yazıcıoğlu'nun Senarist Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Ekim Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Naim karakteriyle izleyicinin nefretini kazanan Mert Turak, gerçek hayatta kendini Naim sananlarla yaşadıklarına dair itirafta bulundu.
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2. MasterChef'e 2021 yılında katılan Azize Polat, geçtiğimiz hafta yarışmaya konuk olmuştu. Azize'nin ilk yıldan bu yana değişimi izleyenleri şaşırttı!
3. Kızıl Goncalar'la adeta devleşen Mert Yazıcıoğlu, senarist Necati Şahin'e sosyal medya hesaplarından yaptığı göndermelerle bir mesaj vermeye çalışıyor gibi görünüyor. Geçen sezonki Cüneyd'i özlediğini düşündüğümüz Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.
4. Kızıl Goncalar dizisi ve Atatürk filminin senaristi Necati Şahin, Dumhuriyet'in 101. yılı için ders niteliğinde bir yazı kaleme aldı. "Bu ülkenin tek ortak değer ümidi Mustafa Kemal Atatürk’tür." diyen Şahin, yazdıklarıyla anlamlı bir mesaj verdi.
5. X/Twitter'da @basakjonsdottir adlı bir kullanıcı, dizi fanlarının oyuncu seçimlerine ve hikayeye müdahale sürecini bir paylaşım üzerinden eleştirdi. Gelin önce o paylaşımın detaylarına, ardından bu kullanıcıya gelen yorumlara birlikte bakalım.
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6. Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Heves karakterlerinin diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Zaten biliyorsunuz son zamanlarda Doğa'da bir Fatih özlemi başlamıştı. Yeni bölümden gelen bir fotoğraf kafaları epey karıştırdı!
7. Uzun zamandır ekranlardan bir hayli uzak olan Gül Onat konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında itiraflarda bulundu.
8. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Evrim Alasya hakkında güldüren itiraflarda bulundu.
9. MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda yarışmacılara sosyal medyanın yasaklanmaması üzerine yarışmacılar, hayranlarıyla çok içli dışlı olup sık sık paylaşımda bulunuyordu. Tabii izleyicilerin etkisinde kalarak hareket etmeleri de kaçınılmazdı. Olumsuz durumlara karşı MasterChef ekibi, yarışmacılara telefon yasağı getirdi.
10. Kanal D'nin uzun yıllardır devam eden dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser karakterine hayat veren Özgür Ozan, rol arkadaşı Şevket Çoruh'un küfürlü sahneleri hakkında itirafta bulundu.
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11. MasterChef Türkiye'ye iki kez katılan Ayaz Geçer, yarışmanın ardından kanatçı açmıştı. Ayaz, bu konuda Mehmet Şef'ten aldığı desteği açıkladı.
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