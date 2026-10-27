Masa Başında Bunalan Koç Burçlarının Gerçekten Parladığı 8 Meslek
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Zodyak takviminin ilk burcu Koç, işe başlamak için kimsenin onayını beklemeyen, rekabetten keyif alan ve hızlı karar veren yapısıyla bilinir. Aynı enerji, saatlerce aynı işi tekrarlayan bir masa başı düzeninde hızla sönebiliyor. Astrologlara göre Koç burcunu asıl parlatan, hareketin, sorumluluğun ve somut hedeflerin olduğu meslekler. Girişimcilikten acil müdahale ekiplerine uzanan bu listede kendinizi ya da tanıdığınız bir Koç'u bulabilirsiniz.
Kaynak: Sweety High
Kendi işinin patronu olmak Koç burcuna çok yakışıyor
Kazanma hırsı sahada karşılığını buluyor
İtfaiyecilik cesareti ve hızlı refleksi aynı anda istiyor
Spor salonunda enerjisi danışanlarına da bulaşıyor
Net hedefler ve primler onu satışta hep bir adım öne taşıyor
Ambulansta baskı altında sakin kalmayı başarıyor
Son dakika haberinin peşinden ilk o koşuyor
Bir davanın önüne geçip yürümekten çekinmiyor
Tekdüze masa başı işler ve bürokrasi onu çabuk yoruyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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