Masa Başında Bunalan Koç Burçlarının Gerçekten Parladığı 8 Meslek

Koç burcunun kendine güveni ve risk almaktan çekinmemesi, onu kendi işini kurmaya en hazır burçlardan biri yapıyor. Bir fikri kafasına koyduğunda planın tamamını beklemeden düğmeye basıyor, ilk müşteriyi bulmak için kapı kapı dolaşmaktan da gocunmuyor.

Asıl sınav, ilk heyecan geçtikten sonra başlıyor. Koç'un girişimcilikte kalıcı başarı yakalaması için bütçe yapmayı, uzun vadeli plan kurmayı ve başladığı işi sonuna kadar götürmeyi öğrenmesi gerekiyor.