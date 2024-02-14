Marvel'dan Beklenen Fantastik Dörtlü Açıklaması Geldi! Marvel'ın 'Fantastik Dörtlü'sü Belli Oldu!
Marvel'dan Beklenen Fantastik Dörtlü Açıklaması Geldi! Marvel'ın 'Fantastik Dörtlü'sü Belli Oldu!
Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan ve Marvel'ın en çok sevilen yapımlarından biri olan 'Fantastik Dörtlü' geri dönüyor. Bir süredir oyuncu kadrosuyla ilgili iddialarla gündeme gelen Fantastik Dörtlü'nün oyuncu kadrosu Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) katılmak için hazır. Marvel Studios, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanmış bir post ile filmin yenilenen yayın tarihi ile birlikte başrollerini de duyurdu.
İşte, Marvel Studios'un Fantastik Dörtlü'sü...
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Marvel Comics çizgi romanlarının en bilinenlerinden biri olan 'Fantastik Dörtlü' ilk kez 2005 yılında beyaz perdeye uyarlandı.
Fantastik Dörtlü, şimdi de yeni kadrosuyla 2025 yılına damgasını vurmaya hazırlanıyor!
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Marvel Studios tarafından beklenen açıklama geldi: Fantastik Dörtlü, belli oldu!
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Fantastik Dörtlü Ne Zaman Vizyona Girecek?
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