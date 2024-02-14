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Marvel'dan Beklenen Fantastik Dörtlü Açıklaması Geldi! Marvel'ın 'Fantastik Dörtlü'sü Belli Oldu!

Marvel'dan Beklenen Fantastik Dörtlü Açıklaması Geldi! Marvel'ın 'Fantastik Dörtlü'sü Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.02.2024 - 21:53 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 21:54

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan ve Marvel'ın en çok sevilen yapımlarından biri olan 'Fantastik Dörtlü' geri dönüyor. Bir süredir oyuncu kadrosuyla ilgili iddialarla gündeme gelen Fantastik Dörtlü'nün oyuncu kadrosu Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) katılmak için hazır. Marvel Studios, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanmış bir post ile filmin yenilenen yayın tarihi ile birlikte başrollerini de duyurdu. 

İşte, Marvel Studios'un Fantastik Dörtlü'sü...

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Marvel Comics çizgi romanlarının en bilinenlerinden biri olan 'Fantastik Dörtlü' ilk kez 2005 yılında beyaz perdeye uyarlandı.

Marvel Comics çizgi romanlarının en bilinenlerinden biri olan 'Fantastik Dörtlü' ilk kez 2005 yılında beyaz perdeye uyarlandı.

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan 'Fantastic Four' ilk kez 1961 yılının Kasım ayında yayınlandı. Kısa zamanda tüm dünyanın beğenisini toplayan çizgi roman, 2005 yılında beyaz perdeye uyarlandı. 

Serinin ikinci filmi 2007 yılında 'Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçü'nün Yükselişi / Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer' ismiyle sinema yolculuğuna devam etti. 2015 yılında ise yepyeni bir Fantastik Dörtlü uyarlaması ise hikaye farklı bir perspektiften anlatıldı.

Fantastik Dörtlü, şimdi de yeni kadrosuyla 2025 yılına damgasını vurmaya hazırlanıyor!

Fantastik Dörtlü, şimdi de yeni kadrosuyla 2025 yılına damgasını vurmaya hazırlanıyor!

2000'li yıllara damgasını vuran Fantastik Dörtlü'nün başrol oyuncuları ise merak ediliyor. Fantastik Dörtlü'yü ilk kez beyaz perdeye aktaran, Ioan Gruffudd (Bay Fantastik), Jessica Alba (Görünmez Kadın), Chris Evans (Alev Adam) ve Michael Chiklis'in (Taş Adam) yerini kimlerin alacağı ile ilgili açıklama ise Marvel'dan geldi.

Marvel'ın 'Fantastic Four' kadrosu belli oldu. Üstelik iddialar doğruymuş!

Marvel'ın 'Fantastic Four' kadrosu belli oldu. Üstelik iddialar doğruymuş!

Pedro Pascal, Fantastik Dörtlü filminde Reed Richards, yani namıdiğer Mr. Fantastic olarak karşımıza çıkacak!

Marvel Studios tarafından beklenen açıklama geldi: Fantastik Dörtlü, belli oldu!

Marvel Studios tarafından beklenen açıklama geldi: Fantastik Dörtlü, belli oldu!

Marvel Stüdyoları'nın 'Fantastic Four' kadrosu tamamlandı. Yeni dörtlü Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach olacak! 

Marvel Stüdyoları heyecanla beklenen açıklamayı sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptı. Fantastik Dörtlü'nün yer aldığı Sevgililer Günü postunda filmin değiştirilen vizyon tarihine de yer verildi.

İşte, Fantastik Dörtlü'nün ilk görüntüsü!

İşte, Fantastik Dörtlü'nün ilk görüntüsü!

Marvel çizgi romanlarının en zeki karakteri olarak da nitelendirilen Reed Richards (Bay Fantastik), Pedro Pascal tarafından canlandırılacak. Dörtlünün tek kadın karakteri Sue Storm'a (Görünmez Woman), Vanessa Kirby hayat verecek. 

Johnny Storm (Alev Adam), Joseph Quinn tarafından beyaz perdeye taşınacak. Dörtlünün son üyesi olan Ben Grimm'e (Taş Adam) ise Ebon Moss-Bachrach hayat verecek.

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Fantastik Dörtlü Ne Zaman Vizyona Girecek?

Fantastik Dörtlü Ne Zaman Vizyona Girecek?

Matt Shakman, 'Fantastic Four'u, Josh Friedman, Jeff Kaplan ve Ian Springer tarafından yazılan bir senaryodan yönetecek. Filmin prodüksiyonunun yaz aylarda başlaması bekleniyor. 

Fantastik Dörtlü'nün daha önce 2 Mayıs olarak açıklanan vizyon tarihi de değişti! Fantastik Dörtlü'nün 25 Temmuz 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. 

Yeni takvimde 2 Mayıs 2025 tarihine ise 'Thunderbolts' taşındı!

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