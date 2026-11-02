Kurye ve Kasiyerin Görev Karmaşası Yaşadığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir market güvenlik kamerası videosu kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı. Görüntülerde kasaya gelen kurye ile kasadaki kadının yaşadığı diyalog dikkatleri çekiyor. Kurye, ödeme alması gerekirken el alışkanlığı ile posu uzatan kasiyere yemeğin ücretini ödüyor ve bu görev karmaşası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak - Instagram / @nurcanahmetbayram