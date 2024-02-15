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Marius Sumudica, Türk Vatandaşlığına Geçtiğinde Almak İstediği İsimlerle Gündemde: "Tayyip ve ..."

Marius Sumudica, Türk Vatandaşlığına Geçtiğinde Almak İstediği İsimlerle Gündemde: "Tayyip ve ..."

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 16:45

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi. Türk vatandaşlığına geçince almak istediği iki ismi açıklayan Marius Sumudica'nın açıklamaları sosyal medyanın gündemindeydi.

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Gaziantep FK'nın Rumen hocası Marius Sumudica, kendisi hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Gaziantep FK'nın Rumen hocası Marius Sumudica, kendisi hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Marius Sumudica: "Türkiye benim ikinci vatanım. Vatandaşlığa geçip Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim." diyerek niyetinden bahsetti.

Marius Sumudica: "Türkiye benim ikinci vatanım. Vatandaşlığa geçip Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim." diyerek niyetinden bahsetti.

Sumudica'nın açıklamalarına gelen yorumlar şöyleydi👇

Sumudica'nın açıklamalarına gelen yorumlar şöyleydi👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

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twitter.com
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twitter.com
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