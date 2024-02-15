Marius Sumudica, Türk Vatandaşlığına Geçtiğinde Almak İstediği İsimlerle Gündemde: "Tayyip ve ..."
Marius Sumudica, Türk Vatandaşlığına Geçtiğinde Almak İstediği İsimlerle Gündemde: "Tayyip ve ..."
Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi. Türk vatandaşlığına geçince almak istediği iki ismi açıklayan Marius Sumudica'nın açıklamaları sosyal medyanın gündemindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gaziantep FK'nın Rumen hocası Marius Sumudica, kendisi hakkında sorulan soruları yanıtladı.
Marius Sumudica: "Türkiye benim ikinci vatanım. Vatandaşlığa geçip Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim." diyerek niyetinden bahsetti.
Sumudica'nın açıklamalarına gelen yorumlar şöyleydi👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda