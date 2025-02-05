onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Mario Lemina'dan Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Mesaj

Mario Lemina'dan Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Mesaj

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.02.2025 - 12:55

Galatasaray'a imza atması beklenen Mario Lemina, Instagram hesabından 'zaman' paylaşımında bulundu. 31 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde açıklanabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da üçüncü imza yolda.

Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da üçüncü imza yolda.

Sarı-kırmızılılar, 19-20 sezonunda kadrosunda yer alan Gabonlu orta saha Lemina ile yeniden anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, 19-20 sezonunda kadrosunda yer alan Gabonlu orta saha Lemina ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tecrübeli isimden de mesaj geldi. 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşıma kum saati emojisi koydu.

Tecrübeli isimden de mesaj geldi. 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşıma kum saati emojisi koydu.

Lemina ile bir yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Lemina ile bir yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın