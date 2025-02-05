Mario Lemina'dan Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Mesaj
Mario Lemina'dan Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Mesaj
Galatasaray'a imza atması beklenen Mario Lemina, Instagram hesabından 'zaman' paylaşımında bulundu. 31 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde açıklanabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da üçüncü imza yolda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-kırmızılılar, 19-20 sezonunda kadrosunda yer alan Gabonlu orta saha Lemina ile yeniden anlaşmaya vardı.
Tecrübeli isimden de mesaj geldi. 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşıma kum saati emojisi koydu.
Lemina ile bir yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın