Manifest'e Yönelik Eleştirilere Tolga Akış'tan Sert Yanıt!
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Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, son dönemde grup üyelerine yöneltilen 'çocuklara kötü örnek oluyorlar' eleştirilerine sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaşan Akış, Manifest'in yalnızca tek bir konser görüntüsü üzerinden yargılanmasına tepki gösterdi. Grup üyelerinin eğitim hayatından sosyal sorumluluk projelerine, sanatsal başarılarından binlerce kişiye sağladıkları istihdama kadar pek çok noktaya dikkat çeken Akış, 'Herkes görmek istediği şeyi görüyor' diyerek eleştirileri sitem dolu ifadelerle yanıtladı.
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Manifest'in fikir babası, kurucusu ve menajeri olarak grubun kuruluş sürecinden bugünkü başarısına kadar her aşamada yer alan Tolga Akış, son dönemde sosyal medyada grup hakkında yapılan tartışmaların ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.
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Tolga Akış, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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