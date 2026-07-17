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Manifest'e Yönelik Eleştirilere Tolga Akış'tan Sert Yanıt!

Manifest'e Yönelik Eleştirilere Tolga Akış'tan Sert Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 11:20
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Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, son dönemde grup üyelerine yöneltilen 'çocuklara kötü örnek oluyorlar' eleştirilerine sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaşan Akış, Manifest'in yalnızca tek bir konser görüntüsü üzerinden yargılanmasına tepki gösterdi. Grup üyelerinin eğitim hayatından sosyal sorumluluk projelerine, sanatsal başarılarından binlerce kişiye sağladıkları istihdama kadar pek çok noktaya dikkat çeken Akış, 'Herkes görmek istediği şeyi görüyor' diyerek eleştirileri sitem dolu ifadelerle yanıtladı.

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Manifest'in fikir babası, kurucusu ve menajeri olarak grubun kuruluş sürecinden bugünkü başarısına kadar her aşamada yer alan Tolga Akış, son dönemde sosyal medyada grup hakkında yapılan tartışmaların ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Manifest'in fikir babası, kurucusu ve menajeri olarak grubun kuruluş sürecinden bugünkü başarısına kadar her aşamada yer alan Tolga Akış, son dönemde sosyal medyada grup hakkında yapılan tartışmaların ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Özellikle 2025 yılında gerçekleşen ve çocukların alınmadığı bir konsere ait görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasının ardından bazı kullanıcıların Manifest üyelerini 'çocuklara kötü örnek olmakla' suçlaması üzerine konuşan Akış, grubun bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmaların görmezden gelindiğini savundu.

Manifest'in kısa sürede yalnızca müzikleriyle değil, sahne performansları ve geniş hayran kitlesiyle de dikkat çektiğini hatırlatan Akış, grubun eğitimli, üretken ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek gençlerden oluştuğunu belirterek yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti.

Tolga Akış, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tolga Akış, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Son günlerde maksatlı paylaşımlardan anladığım:

Kızlar; ülkenin farklı yerlerinden kısıtlı imkânlar içinde kendi şanslarını yaratarak hayallerini gerçekleştiriyor, 'çocuklara örnek olmuyor.'

Kariyerlerinin yanı sıra Türkiye'nin en iyi üniversitelerini, bölümlerini yılmadan, pes etmeden derecelerle bitiriyor, 'çocuklara örnek olmuyor.'

Burs fonu kurup imkânı olmayan yüzlerce öğrenciye okumaları için burs sağlıyor, onların geleceği için çalışıyor; 'çocuklara örnek olmuyor.'

Ülkemizin en güzel motiflerini kendi müziğine, klibine taşıyor ve o şarkı dünyada en iyi çıkış yapan şarkı oluyor, 'çocuklara örnek olmuyor.'

Ülkemizdeki sert, pesimist müzik hâkimiyetine neredeyse devrim yaparak yıllar sonra pozitif hisleri, neşeyi, dansı ülkeye geri getiriyor; 'çocuklara örnek olmuyor.'

Kolektif bir iş yapıyor, yol arkadaşlarını her durumda kolluyor; kardeşlik, dostlukla birlikte yükselmenin en güzel örneğini gösteriyor ama 'çocuklara örnek olmuyor.'

Son yıllarda ilk defa her kesimden, her kültürden, her görüşten insanın tek bir çatı altında bir araya gelebildiği, birlikte eğlenebildiği, hayal kurabildiği bir dünya yaratıyor; yine 'çocuklara örnek olmuyor.'

Yaptığı her işle, her etkinlikle binlerce insana kazanç kapısı oluyor; 'çocuklara örnek olmuyor.'

Ama 2025'te çocukların alınmadığı tek bir konserin maksatlı şekilde kırpılmış görüntüleri ile Manifest 'çocuklara kötü örnek oluyor.'

Manifest öyle bir şey oldu ki herkes görmek istediği şeyi görüyor. Ama gören gözler için Manifest'te insanlarımız, ülkemiz adına konuşulacak, feyz alınacak çok fazla şey var.

İlla ki herkes sevmeyecek ama maksadımızın herkesin doğru anlaması önemli.

Umuyorum anlaşılırız.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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