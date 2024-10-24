Manchester United'ın Yıldız Orta Sahası Eriksen Türkiye'deki Seyirci Desteğini Sıradan Buldu
Manchester United'ın Yıldız Orta Sahası Eriksen Türkiye'deki Seyirci Desteğini Sıradan Buldu
Manchester United'ın Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'de daha önce oynadığı maçlardan dolayı atmosferin kendisi üzerinde bir etki yaratmadığını belirtti.
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Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden takımlarımızın kritik maçları öncesinde genellikle rakip takım cephesinin Türkiye'deki stadyum atmosferinden övgüyle bahsettiğini görürüz.
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Hatta geçmişte birçok yıldız isim, bunu dile getirmiş, dikkat çekici ifadeler kullanarak Türkiye deplasmanlarının oldukça zor geçtiğini vurgulamıştı.
Ancak bu kez Manchester United'ın Danimarkalı orta sahası Christian Eriksen'den farklı bir açıklama geldi.
32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçı için konuşurken Türkiye’deki futbol atmosferini daha önce Danimarka Milli Takımı formasıyla ve geçen yıl da Manchester United’la Galatasaray’a karşı yaşadığını belirtti.
Bu atmosferin kendisini etkilemediğini ifade etti.
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