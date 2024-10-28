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Manchester United'da Haftalardır Beklenen Gelişme Yaşandı: Ten Hag Gönderildi

Manchester United'da Haftalardır Beklenen Gelişme Yaşandı: Ten Hag Gönderildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.10.2024 - 15:05

Manchester United'da bu sezon kötü gidişatı bir türlü durduramayan Ten Hag ile yollar 'nihayet' ayrıldı. Uzun zamandır istifası beklenen Hollandalı teknik direktör son mağlubiyetle birlikte Manchester United'ı 14.sıraya düşürmüştü.

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Manchester United'ta Avrupa'daki kötü gidişat ve ligdeki sıralamanın faturası Erik ten Hag'a kesildi.

Manchester United'ta Avrupa'daki kötü gidişat ve ligdeki sıralamanın faturası Erik ten Hag'a kesildi.

Premier Lig'de 14 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Manchester United, puan durumunda 14. sırada yer alıyor.

Premier Lig'de 14 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Manchester United, puan durumunda 14. sırada yer alıyor.

Kulüpten yapılan açıklama ile Erik ten Hag ile yolların ayrıldığı yerine geçici olarak kulüp efsanelerinden ve ten Hag'ın yardımcısı Ruud van Nistelrooy'un geçtiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklama ile Erik ten Hag ile yolların ayrıldığı yerine geçici olarak kulüp efsanelerinden ve ten Hag'ın yardımcısı Ruud van Nistelrooy'un geçtiği bildirildi.

Erik ten Hag ile Manchester United bu sezon henüz Avrupa'da da galibiyet alabilmiş değil.

Erik ten Hag ile Manchester United bu sezon henüz Avrupa'da da galibiyet alabilmiş değil.

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