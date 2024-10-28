Barcelona'nın Yıldızı Yamal'a Yapılan Irkçılığa Real Madrid ve Vinicius'tan Sert Cevap

Cumartesi gecesi oynanan El Clasico'da Barcelona ve Yamal şov vardı.Barça rakibini deplasmanda 4-0'la geçerken Yamal'ın performansı da çok konuşuldu. Ancak kötü bir olay da yaşandı maçta. Real Madrid taraftarı Yamal'a ırkçı tezahüratlar ve söylemlerde bulundu. Olaya Barcelona'dan önce Real Madrid müdahale etti.