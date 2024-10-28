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Barcelona'nın Yıldızı Yamal'a Yapılan Irkçılığa Real Madrid ve Vinicius'tan Sert Cevap

Barcelona'nın Yıldızı Yamal'a Yapılan Irkçılığa Real Madrid ve Vinicius'tan Sert Cevap

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.10.2024 - 14:10

Cumartesi gecesi oynanan El Clasico'da Barcelona ve Yamal şov vardı.Barça rakibini deplasmanda 4-0'la geçerken Yamal'ın performansı da çok konuşuldu. Ancak kötü bir olay da yaşandı maçta. Real Madrid taraftarı Yamal'a ırkçı tezahüratlar ve söylemlerde bulundu. Olaya Barcelona'dan önce Real Madrid müdahale etti.

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Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta Lamine Yamal maça damga vurdu. Yamal'ın performansı Real Madrid taraftarını üzerken ırkçılar da boş durmadı.

Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta Lamine Yamal maça damga vurdu. Yamal'ın performansı Real Madrid taraftarını üzerken ırkçılar da boş durmadı.

Yamal'ın özellikle gol sevinçlerinde ağır hakaretler ve ırkçı saldırılarda bulunan bir grup Real Madrid taraftarı gecenin en çirkin olayına imza attı.

Yamal'ın özellikle gol sevinçlerinde ağır hakaretler ve ırkçı saldırılarda bulunan bir grup Real Madrid taraftarı gecenin en çirkin olayına imza attı.

Real Madrid ise bizim alışkın olmadığımız bir şekilde Barcelona'dan önce bir açıklama yayınlayarak ırkçı kişilerden şikayetçi olduklarını duyurarak Yamal'a dayanışma mesajı yayınladılar.

Real Madrid ise bizim alışkın olmadığımız bir şekilde Barcelona'dan önce bir açıklama yayınlayarak ırkçı kişilerden şikayetçi olduklarını duyurarak Yamal'a dayanışma mesajı yayınladılar.

Maçta Barcelonalı futbolcularla neredeyse her golden sonra gergin anlar yaşayan Vinicius Jr. da olaya müdahil oldu ve yapılanları kınadı.

Maçta Barcelonalı futbolcularla neredeyse her golden sonra gergin anlar yaşayan Vinicius Jr. da olaya müdahil oldu ve yapılanları kınadı.

Kendisi de sık sık ırkçı saldırılara maruz kalan Vinicius Real Madrid'in açıklamasını alıntılayarak Barcelona'daki oyunculara destek verdi.

Kendisi de sık sık ırkçı saldırılara maruz kalan Vinicius Real Madrid'in açıklamasını alıntılayarak Barcelona'daki oyunculara destek verdi.
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Vinicius'un paylaşımı:

Vinicius'un paylaşımı:
twitter.com

'Dün Bernabeu'da ırkçı hakaretlerle yaşananlar üzüntü vericidir. Toplumumuzda bu suçlulara yer yok. Tüm desteğim Lamine, Ansu ve Raphinha'ya. Madrid ve polisin suçluları tespit edip cezalandırmak için elinden geleni yapacağını biliyorum!'

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