Maltepe'de Çöken Bina Soruşturmasında Mimar ve Şantiye Şefi Tutuklandı
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İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilgili soruşturmada iki kişi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş çaplı bir adli soruşturma yürüttüğü olayda gözaltındaki isimler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada binanın yapısına ilişkin dikkat çeken bulgular da ortaya çıktı.
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Mimar ve şantiye şefi tutuklandı.
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Binanın 4 katı kaçak çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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