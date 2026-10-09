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Maltepe'de Çöken Bina Soruşturmasında Mimar ve Şantiye Şefi Tutuklandı

Maltepe'de Çöken Bina Soruşturmasında Mimar ve Şantiye Şefi Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 19:31
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İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilgili soruşturmada iki kişi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş çaplı bir adli soruşturma yürüttüğü olayda gözaltındaki isimler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada binanın yapısına ilişkin dikkat çeken bulgular da ortaya çıktı.

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Mimar ve şantiye şefi tutuklandı.

Mimar ve şantiye şefi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefi, emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı bina alt katlardan çökmüş, olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Binanın 4 katı kaçak çıktı.

Binanın 4 katı kaçak çıktı.

1986 yılında yapılan binada ruhsatsız inşa edilen 4 katın kaçak olduğu ortaya çıktı. Binanın yapımında deniz kumu kullanıldığı da belirtildi. Haberde olay 'ihmaller zinciri' olarak nitelendiriliyor. Binanın 1943 doğumlu mülk sahibi D.B.'nin ise 2016 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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