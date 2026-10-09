Maltepe'de Çöken Bina Soruşturmasında Mimar ve Şantiye Şefi Tutuklandı

1986 yılında yapılan binada ruhsatsız inşa edilen 4 katın kaçak olduğu ortaya çıktı. Binanın yapımında deniz kumu kullanıldığı da belirtildi. Haberde olay 'ihmaller zinciri' olarak nitelendiriliyor. Binanın 1943 doğumlu mülk sahibi D.B.'nin ise 2016 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi.