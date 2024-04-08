Maliye Yakın Markajda! Mehmet Şimşek'in Ekibi Fenomenlerden Sonra Büyük Şirketlere Yöneldi

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, yapay zekâ, denetimde kayıtdışı ekonomiyle mücadelede önemli bir yer ediniyor.

'Makine öğrenmesi teknikleriyle' sektörel karşılaştırmalar yapılarak olması gerekenden daha düşük KDV hesaplandığı tespit edilen, sosyal medyada da yer yer dikkat çekilen alanda, mükellefler takibe alındı.