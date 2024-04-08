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Maliye Yakın Markajda! Mehmet Şimşek'in Ekibi Fenomenlerden Sonra Büyük Şirketlere Yöneldi

Maliye Yakın Markajda! Mehmet Şimşek'in Ekibi Fenomenlerden Sonra Büyük Şirketlere Yöneldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 11:59

Sosyal medyada son dönemde görülen şikayetlerin karşılıksız kalmadığı anlaşıldı. Gerekenden daha düşük KDV keserek, vergiden kaçınanlar Mehmet Şimşek timlerinin takibine girdi.

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KDV'de oran uyumsuzluklarına yönelik Maliye, 100'e yakın büyük firma için hazırlık yaptı.

KDV'de oran uyumsuzluklarına yönelik Maliye, 100'e yakın büyük firma için hazırlık yaptı.

Mehmet Şimşek, kamu gelirlerini artırmak amacıyla Maliye'nin daha sağlıklı tahsilat yapmasına yönelik çalışmaları hızlandırıyor.

Mehmet Şimşek, kamu gelirlerini artırmak amacıyla Maliye'nin daha sağlıklı tahsilat yapmasına yönelik çalışmaları hızlandırıyor.

Vergi gelirlerini artırmak için öncelikle kazançlarını vergilendirmeyenlerin peşine düşüldü.

Sosyal medyada yapılan çalışmalar gündem olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışıyla mücadeledeki çalışmaları sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışıyla mücadeledeki çalışmaları sürüyor.
www.memurlar.net

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, yapay zekâ, denetimde kayıtdışı ekonomiyle mücadelede önemli bir yer ediniyor. 

'Makine öğrenmesi teknikleriyle' sektörel karşılaştırmalar yapılarak olması gerekenden daha düşük KDV hesaplandığı tespit edilen, sosyal medyada da yer yer dikkat çekilen alanda, mükellefler takibe alındı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için devreye alınan düşük KDV oranlarını "istismar edenlerin" peşine düşüldü.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için devreye alınan düşük KDV oranlarını "istismar edenlerin" peşine düşüldü.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükellefleri sektörel olarak karşılaştırmaya başladı. 

Araştırmalar sonucunda yaklaşık 100 büyük mükellef deneme amaçlı incelenecek.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medyada da ihbarlar için sosyal medya ekibi kurdu.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medyada da ihbarlar için sosyal medya ekibi kurdu.

Şimşek de bu haber sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.
twitter.com

Şimşek, 'KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı' dedi. 

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.'

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mrspock

5 çeteye senelerdir yapılan vergi afları nolcak sayın bakan

KucukEniste

Önce oradan başlasa bize gerek kalmayacak da her ne hikmetse 5i bi yerdelerin umurunda değil

CA kal

atamadı yapilmayan , issiz üniversite mezunlarına maliyede ise alıp vergi kaçıran firmaları zenginleri takip edip cezayı kessinler, memleket kazanır herkes k... Devamını Gör

Süleyman Çakır

Sayın bakan umarım bu çalışmalarınız sözde kalmaz bütün şirketleri iyice denetlersiniz bizde rahat nefes alırız.