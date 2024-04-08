Maliye Yakın Markajda! Mehmet Şimşek'in Ekibi Fenomenlerden Sonra Büyük Şirketlere Yöneldi
Maliye Yakın Markajda! Mehmet Şimşek'in Ekibi Fenomenlerden Sonra Büyük Şirketlere Yöneldi
Sosyal medyada son dönemde görülen şikayetlerin karşılıksız kalmadığı anlaşıldı. Gerekenden daha düşük KDV keserek, vergiden kaçınanlar Mehmet Şimşek timlerinin takibine girdi.
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KDV'de oran uyumsuzluklarına yönelik Maliye, 100'e yakın büyük firma için hazırlık yaptı.
Mehmet Şimşek, kamu gelirlerini artırmak amacıyla Maliye'nin daha sağlıklı tahsilat yapmasına yönelik çalışmaları hızlandırıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışıyla mücadeledeki çalışmaları sürüyor.
Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için devreye alınan düşük KDV oranlarını "istismar edenlerin" peşine düşüldü.
Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medyada da ihbarlar için sosyal medya ekibi kurdu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.
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5 çeteye senelerdir yapılan vergi afları nolcak sayın bakan
Önce oradan başlasa bize gerek kalmayacak da her ne hikmetse 5i bi yerdelerin umurunda değil
atamadı yapilmayan , issiz üniversite mezunlarına maliyede ise alıp vergi kaçıran firmaları zenginleri takip edip cezayı kessinler, memleket kazanır herkes k... Devamını Gör
Sayın bakan umarım bu çalışmalarınız sözde kalmaz bütün şirketleri iyice denetlersiniz bizde rahat nefes alırız.