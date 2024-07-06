Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İmzayı Attı: İşte Yeni Zamlar ve Yeni Ücretler
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İmzayı Attı: İşte Yeni Zamlar ve Yeni Ücretler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve emekli memurlara uygulanacak zammın, kıdem tazminatı üst limitinin ve maaş farklarının hesaplanması konusundaki kararı onayladı. Yeni kararla birlikte kıdem tazminatı üst sınırı 41 bin 828 lira 42 kuruşa, bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruşa yükseltildi.
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Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti
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Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.
Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu
Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.
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