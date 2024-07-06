Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İmzayı Attı: İşte Yeni Zamlar ve Yeni Ücretler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve emekli memurlara uygulanacak zammın, kıdem tazminatı üst limitinin ve maaş farklarının hesaplanması konusundaki kararı onayladı. Yeni kararla birlikte kıdem tazminatı üst sınırı 41 bin 828 lira 42 kuruşa, bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruşa yükseltildi.