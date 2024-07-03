Sigaraya Büyük Zam Geldi: Bazı Markaların Fiyatları 10 Lira Birden Artacak

Bugün belirli olan enflasyon rakamları sonrasında birçok ürüne de ÖTV artışı yapılmıştı. ÖTV’den etkilenen ürünlerin başında gelen sigara ya zam geldi. JTİ grubu sigaralara 9 lira zam gelirken, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bazı sigaralara 10 lira zam yapılacağını açıkladı.