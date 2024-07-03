Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sigaraya Büyük Zam Geldi: Bazı Markaların Fiyatları 10 Lira Birden Artacak

Sigaraya Büyük Zam Geldi: Bazı Markaların Fiyatları 10 Lira Birden Artacak

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 18:50

Bugün belirli olan enflasyon rakamları sonrasında birçok ürüne de ÖTV artışı yapılmıştı. ÖTV’den etkilenen ürünlerin başında gelen sigara ya zam geldi. JTİ grubu sigaralara 9 lira zam gelirken, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bazı sigaralara 10 lira zam yapılacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamı sonrasında altı aylık enflasyon belli oldu ve ÖTV zamları da gelmeye başladı.

TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamı sonrasında altı aylık enflasyon belli oldu ve ÖTV zamları da gelmeye başladı.

Tüm detaylar 👇

ÖTV zamlarıyla birlikte sigaraya da büyük zam geldi.

ÖTV zamlarıyla birlikte sigaraya da büyük zam geldi.

JTİ grubu sigaralar 9 lira birden yükseldi

JTİ grubu sigaralar 9 lira birden yükseldi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da bazı sigaralara gelecek zammın 10 liraya bulabileceğini söyledi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da bazı sigaralara gelecek zammın 10 liraya bulabileceğini söyledi.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
15
8
5
5
4
3
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
e2a5dcf6-48d0-4d7f-8199-f3f16b

erdogan artik kimsenin cebinden sigara paketi alip sigarayi birakacaksin demiyor. sigra icmesek hukumet dusecek.

RACON X RACON

Alkol haram diyen Diyanet Isleri baskani en büyük Vergiyi Alkolden alirken bu olmaz bu bana uymaz demiyor ama..Sülalesini oldugu gibi kuruma doldurdu...Uta... Devamını Gör

m.can_yakin

asgari ücrete zam yapacaklarına, piyasayı tavan yapıyorlar. biz de bu zamları kontrol altına alacaklarını bekliyorduk. yazıklar olsun.

mamamia

Bıraksak mı artık? izmarit vergisi de geldi zaten 🥲 alkol ve sigaraya bu kadar karşı olup üstünden bu kadar kazanan yoktur zaar

Cindirella Man

Sakın ha istedigide o hani sen demiştin ya pokmu sarıp içelim gerekirse onu yapacagız