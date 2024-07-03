Sigaraya Büyük Zam Geldi: Bazı Markaların Fiyatları 10 Lira Birden Artacak
Sigaraya Büyük Zam Geldi: Bazı Markaların Fiyatları 10 Lira Birden Artacak
Bugün belirli olan enflasyon rakamları sonrasında birçok ürüne de ÖTV artışı yapılmıştı. ÖTV’den etkilenen ürünlerin başında gelen sigara ya zam geldi. JTİ grubu sigaralara 9 lira zam gelirken, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bazı sigaralara 10 lira zam yapılacağını açıkladı.
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TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamı sonrasında altı aylık enflasyon belli oldu ve ÖTV zamları da gelmeye başladı.
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ÖTV zamlarıyla birlikte sigaraya da büyük zam geldi.
JTİ grubu sigaralar 9 lira birden yükseldi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da bazı sigaralara gelecek zammın 10 liraya bulabileceğini söyledi.
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erdogan artik kimsenin cebinden sigara paketi alip sigarayi birakacaksin demiyor. sigra icmesek hukumet dusecek.
Alkol haram diyen Diyanet Isleri baskani en büyük Vergiyi Alkolden alirken bu olmaz bu bana uymaz demiyor ama..Sülalesini oldugu gibi kuruma doldurdu...Uta... Devamını Gör
asgari ücrete zam yapacaklarına, piyasayı tavan yapıyorlar. biz de bu zamları kontrol altına alacaklarını bekliyorduk. yazıklar olsun.
Bıraksak mı artık? izmarit vergisi de geldi zaten 🥲 alkol ve sigaraya bu kadar karşı olup üstünden bu kadar kazanan yoktur zaar
Sakın ha istedigide o hani sen demiştin ya pokmu sarıp içelim gerekirse onu yapacagız