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Maldivler'de Tatil Yapan Melek Mosso, Bikinili Dansıyla Kışımızı Yaza Çevirdi

Maldivler'de Tatil Yapan Melek Mosso, Bikinili Dansıyla Kışımızı Yaza Çevirdi

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.02.2024 - 21:09

Sevilen şarkıcı Melek Mosso, yoğun iş temposunun ardından Maldivler'e tatile gitti. Tatilde dans ederken video paylaşan Mosso, enerjisiyle içimizi ısıttı. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3QDM-kow...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sesiyle hepimizi büyüleyene sanatçılar arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sesiyle hepimizi büyüleyene sanatçılar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren Mosso, bu aralar yoğun konser temposundaydı.

Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren Mosso, bu aralar yoğun konser temposundaydı.

Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e tatile giderek minik bir tatil yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e tatile giderek minik bir tatil yaptı.

Tatilin tadını çıkarırken dans ettiği anlar da gündem oldu.👇

Eee o kadar çalıştıktan sonra tabii ki dansını da edecek tatilin de tadını çıkaracak.💅

Eee o kadar çalıştıktan sonra tabii ki dansını da edecek tatilin de tadını çıkaracak.💅

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