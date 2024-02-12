Maldivler'de Tatil Yapan Melek Mosso, Bikinili Dansıyla Kışımızı Yaza Çevirdi
Maldivler'de Tatil Yapan Melek Mosso, Bikinili Dansıyla Kışımızı Yaza Çevirdi
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3QDM-kow...
Sevilen şarkıcı Melek Mosso, yoğun iş temposunun ardından Maldivler'e tatile gitti. Tatilde dans ederken video paylaşan Mosso, enerjisiyle içimizi ısıttı. Detaylar...👇
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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sesiyle hepimizi büyüleyene sanatçılar arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren Mosso, bu aralar yoğun konser temposundaydı.
Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e tatile giderek minik bir tatil yaptı.
Tatilin tadını çıkarırken dans ettiği anlar da gündem oldu.👇
Eee o kadar çalıştıktan sonra tabii ki dansını da edecek tatilin de tadını çıkaracak.💅
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Ne güzel oynuyor 😁