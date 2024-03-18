Macera Bitiyor: Nicolas Cage Yaptığı Açıklamayla Hayranlarını Üzdü!
Macera Bitiyor: Nicolas Cage Yaptığı Açıklamayla Hayranlarını Üzdü!
Hollywood'un sevilen yıldızı Nicolas Cage, hayranlarının büyük beğenisini toplayan 'Büyük Hazine' serisine devam etmeyeceğini duyurdu. Detaylar içerikte. 👇
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Nicolas Cage, popüler "Büyük Hazine" serisinin üçüncü filmiyle ilgili devam eden söylentilere son noktayı koyarak bu projede yer almayacağını kesin bir dille belirtti.
60 yaşındaki deneyimli aktör ScreenRant'e verdiği röportajda 2004 ve 2007 yıllarında yayınlanan "Büyük Hazine" ve "Büyük Hazine: Sırlar Kitabı" filmlerinde canlandırdığı hazine avcısı Benjamin Franklin Gates karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Ancak Cage "Hayır, Büyük Hazine 3 diye bir şey yok. Eğer hazine bulmak istiyorsanız Disney'e bakmayın, orada değil," diyerek bu projenin gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Cage, geçmişte yaptığı açıklamalarda da sinema sektöründen emekli olmayı düşündüğünü belirtmişti.
Vanity Fair'e konuşan Cage kariyerinde belki de sadece üç ya da dört film kaldığını ve artık seçimlerinde daha seçici olmak istediğini vurgulayarak "Sinemayla ilgili söyleyeceklerimi söylediğimi hissediyorum. Seçim sürecimde çok daha sert ve katı olmak istiyorum... Zirvede veda etmek istiyorum" dedi.
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Babasının 75 yaşında vefat ettiğini hatırlatan Cage kendisinin de belki sadece 15 yıl daha yaşayabileceğini düşünerek hayatındaki öncelikleri yeniden değerlendirdiğini ifade etti.
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