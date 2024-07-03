Maaşlı İşten Sıkılanlara: Hangi Sektöre Girmelisin?
Maaşlı İşten Sıkılanlara: Hangi Sektöre Girmelisin?
Eğer sen de maaşlı işten sıkılanlardansan, belki de yeni bir sektör veya kariyer yolculuğu sana ilham verebilir.
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, hayatta en çok neyi başarmak istersin?
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2. Zor bir durumla karşılaştığınızda genellikle tepkin nasıl olur?
3. Esnek çalışma şartları sizin için ne kadar önemli?
4. Hangi tür işyeri kültürü sizin için daha çekici olurdu?
5. Peki ya nerede çalışmak istersin?
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