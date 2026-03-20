Maaşın Neden Hemen Bitiyor?

Begüm - Onedio Üyesi
20.03.2026 - 14:01

Maaşın alır almaz bitiyor mu? Peki sebebini bilmiyor musun? Sen bize günlük yaşantını, harcamalarını anlat biz de senin maaşının neden hemen bittiğini söyleyelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

1. Maaş hesabına yattığında ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?

2. Online alışverişte seni en çok ne tetikler?

3. Peki kahve tercihin hangisi?

4. Ay ortasında hesabına baktığında genelde ne görürsün?

5. Birikim yapıyor musun?

6. Kredi kartı ekstresi geldiğinde ilk tepkin hangisi olur?

7. En çok para harcadığın kategori bunlardan hangisi?

8. Bir ay boyunca harcamalarını takip ediyor musun?

Sosyal harcayıcısın!

Senin için deneyimler ve sosyal hayat çok önemli. Arkadaşlarla planlar, etkinlikler ve spontane harcamalar maaşının hızlı tükenmesine neden oluyor olabilir. Bu durum keyifli bir yaşam tarzını gösterse de bütçe kontrolünü zorlaştırıyor. Küçük bir aylık eğlence bütçesi belirlemek finansal dengeyi korumana yardımcı olabilir. Böylece hem sosyal hayatından vazgeçmek zorunda kalmazsın hem de paranı daha uzun süre yönetebilirsin.

Giderler seni zorluyor!

Senin durumunda sorun genellikle keyfi harcamalar değil, yüksek yaşam giderleri olabilir. Kira, faturalar ve zorunlu masraflar maaşının büyük kısmını tüketiyor gibi duruyor. Bu durumda bütçe planlaması ve giderleri kategorize etmek sana net bir tablo sunabilir. Küçük optimizasyonlar bile ay sonunda ciddi fark yaratabilir ve rahatlayabilirsin. Finansal planlama ile maaşının kontrolünü yeniden kazanman mümkün!

İndirim ve alışverişler yüzünden...

Sen alışveriş fırsatlarını kaçırmayan birisin kabul edelim. Kampanyalar, indirimler ve cazip teklifleri değerlendirmek hoşuna gidiyor. Ancak küçük görünen alışverişler zamanla büyük bir toplam oluşturuyor. Harcamalarını fark etmek için aylık alışveriş limitleri belirlemek faydalı bir seçenek gibi duruyor. Böylece indirimleri değerlendirirken bütçeni de koruyabilirsin!

Planlı bütçe ustasısın!

Sen para yönetiminde oldukça disiplinli birisin, tebrikler! Harcamalarını planlıyor, bütçeni takip ediyor ve mümkün olduğunca kontrol altında tutuyorsun. Maaşın hemen bitmiyorsa bunun sebebi büyük ihtimalle bu planlı yaklaşımın. Bu alışkanlık uzun vadede birikim ve finansal güvence için büyük avantaj sağlar. Disiplinini sürdürerek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
