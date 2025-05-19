M6 Metro Hattı Durakları: Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbul'un kilit noktalarından birine ulaşım sağlayan metro hatlarından birisi de M6'dır. M6 metrosu Levent-Boğaziçi Üni ile Hisarüstü arasında ulaşım sağlar. Dolayısıyla bu metro hattı, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek için kullanılır. Günlük ortalama 20 bin yolcuya hizmet verir.

Boğaziçi metrosu olarak da bilinen M6 metrosu, M2 metrosuna entegredir. Dolayısıyla İstanbul'un birçok noktasından, M6 metro hattına aktarma yapılabilir.

M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Metro Hattının Güzergahı

M6 metro hattı Levent durağından başlar ve Boğaziçi Üniversitesi'ne kadar gider. M6 metrosu, Nispetiye ve Etiler gibi iş yerlerinin çok olduğu bölgeleri de birbirine bağlar.