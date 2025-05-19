M6 Metro Hattı Durakları: Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da metrolar, ulaşımın en rahat ve kolay yoludur. İstanbul'da faaliyet gösteren 10 farklı metro hattı vardır. İnşası devam eden metrolarla birlikte, İstanbul'un toplu ulaşımının büyük bir kısmı metrolarla sağlanır. Avrupa Yakası'ndaki önemli metro hatlarından birisi de M6 metro hattıdır. M6 metrosu, Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek için kullanılır. Levent'ten kalkan M6 metrosunun dört farklı durağı vardır.Levent-Boğaziçi Üni - Hisarüstü Metro Hattı önemli konumlara erişim sağlar. Peki M6 metrosunda hangi duraklar var?
İşte M6 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.
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M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Metro Durakları Genel Bilgiler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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