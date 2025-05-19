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M6 Metro Hattı Durakları: Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

M6 Metro Hattı Durakları: Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Metro
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.05.2025 - 17:59

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da metrolar, ulaşımın en rahat ve kolay yoludur. İstanbul'da faaliyet gösteren 10 farklı metro hattı vardır. İnşası devam eden metrolarla birlikte, İstanbul'un toplu ulaşımının büyük bir kısmı metrolarla sağlanır. Avrupa Yakası'ndaki önemli metro hatlarından birisi de M6 metro hattıdır. M6 metrosu, Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek için kullanılır. Levent'ten kalkan M6 metrosunun dört farklı durağı vardır.Levent-Boğaziçi Üni -  Hisarüstü Metro Hattı önemli konumlara erişim sağlar. Peki M6 metrosunda hangi duraklar var?

İşte M6 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.

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M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Metro Durakları Genel Bilgiler

M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Metro Durakları Genel Bilgiler

İstanbul'un kilit noktalarından birine ulaşım sağlayan metro hatlarından birisi de M6'dır. M6 metrosu Levent-Boğaziçi Üni ile Hisarüstü arasında ulaşım sağlar. Dolayısıyla bu metro hattı, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek için kullanılır. Günlük ortalama 20 bin yolcuya hizmet verir. 

Boğaziçi metrosu olarak da bilinen M6 metrosu, M2 metrosuna entegredir. Dolayısıyla İstanbul'un birçok noktasından, M6 metro hattına aktarma yapılabilir.

M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Metro Hattının Güzergahı

M6 metro hattı Levent durağından başlar ve Boğaziçi Üniversitesi'ne kadar gider. M6 metrosu, Nispetiye ve Etiler gibi iş yerlerinin çok olduğu bölgeleri de birbirine bağlar.

M6 Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü 2025 Metro Durakları

M6 Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü 2025 Metro Durakları

M6 Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü durakları, Levent yönünden başlayarak aşağıdaki gibidir:

  • Levent

  • Nispetiye

  • Etiler

  • Boğaziçi Ü.-Hisarüstü

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metrosuna Nasıl Gidilir?

M6 metrosuna yukarıdaki duraklardan erişim sağlayabilirsiniz. Farklı aktarma noktalarından M6 metrosuna geçiş yapabilirsiniz. İstanbul'da size en yakın metro, metrobüs ve otobüs durağını görmek için navigasyon uygulamalarını kullanabilirsiniz. Öte yandan İstanbul metrosunun 'Nasıl giderim?' isimli uygulamasını kullanarak da gideceğiniz yeri bulabilir, toplu taşıma araçlarının seferlerini teyit edebilirsiniz.

İstanbul'da M6 Metro ile Nereye, Nasıl Giderim?

2025 M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Metro Hattı Aktarma Noktaları

2025 M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Metro Hattı Aktarma Noktaları

M6 duraklarından diğer metro hattına ve füniküler hattına aktarma yapılabilir.

M6 metro hattının entegre olduğu hatlar aşağıdaki gibidir:

  • Levent İstasyonu’nda, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı’na, 

  • Boğaziçi Ü./Hisarüstü İstasyonu’nda, F4 Boğaziçi Ü./ Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’na aktarma yapılabilir.

M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Metro Durak Haritası

M6 durak haritası üzerinde 4 tane durak bulunur. Hat uzunluğu 3,3 km olan M6 metro hattı, Levent'ten başlar ve son olarak Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü'ne ulaşır.

'Boğaziçi Üniversitesi'ne nasıl gidilir?' sorusunun cevabı da bu durak haritasından anlaşılabilir. Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek için M6 metro hattının son durağında inmek gerekir. M6 metrosuna M2'den aktarma yapılabilir veya yukarıdaki duraklardan ulaşım sağlanabilir.

Etilere Hangi Metro Gidiyor?

Etilere giden metro hattı M6'dır. Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü metrosunu kullanarak Etiler'e gidebilirsiniz.

M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) 2025 Metro Saatleri: M6 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) 2025 Metro Saatleri: M6 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

İstanbul'da metroların çalışma saatleri günlere göre farklılık gösterebilir. Fakat genel olarak metrolar 06.00 ila 00.00 arasında hizmet verir. M6 metrosu da 06.00-00.00 arasında açıktır.

M6 Metro (Levent-Boğaziçi Üniversitesi-HisarüstüKaça Kadar Açık?

M6 metro hattı, gece 00.00'a kadar açıktır. Fakat M6 metrosu, İstanbul'da gece metrosu kapsamındadır. Dolayısıyla M6 metrosunda Cuma sabah saat 06.00 ile Pazar 00.00 arası kesintisiz hizmet verilir. 

M6 Metro (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) Sefer Süresi ve Sıklığı Ne Kadar?

M6 metro hattında 4 adet istasyon bulunur. M6 metrosunun sefer süresi tek yönde 7 dakikadır. Sefer sıklığı ise 5 dakikadır. (07:00-10:00 ve 16:00-20:00 arası Pik Saatlerde)

Metro İstanbul sitesinden metro ve otobüslerin sefer tarifelerine ulaşabilirsiniz.

M6 metro sefer tarifesi

M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) 2025 Metro Ücreti

M6 (Levent-Boğaziçi Üni-Hisarüstü) 2025 Metro Ücreti

İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüs ücretleri kullanılan karta göre değişiklik gösterir. İstanbul metrolarında fiyat sabittir ve aynı karta sahip kişiler, aynı miktarı öder. 'Gittiğin kadar öde' uygulaması, metro hatlarında yoktur. İstanbul'daki toplu taşıma kartlarının güncel ücretleri aşağıdaki gibidir:

Anonim Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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