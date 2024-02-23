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Lütfü Savaş’ın CHP’den Adaylığı: “Ben Olamazsam Kimse Olamaz!”

Lütfü Savaş’ın CHP’den Adaylığı: “Ben Olamazsam Kimse Olamaz!”

Hatay CHP Lütfü Savaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.02.2024 - 08:54

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tüm tepkilere rağmen adaylığını korumayı başardı. Lütfü Savaş’a genel merkez tarafından “yerine birini bul” denmiş ancak Savaş teklifi kabul etmeyerek adaylıkta diretmiş. Savaş, yaptığı açıklamada bağımsız aday da olacağını ima etmiş.

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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti.

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti.

Savaş, depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı programda depremzedeler tarafından protesto edilmişti.

Savaş, depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı programda depremzedeler tarafından protesto edilmişti.

Yaşananlar sonrası CHP’nin Lütfü Savaş’ın adaylığını iptal edeceği konuşuluyordu ancak öyle olmadı ve Lütfü Savaş adaylığını korudu.

Yaşananlar sonrası CHP’nin Lütfü Savaş’ın adaylığını iptal edeceği konuşuluyordu ancak öyle olmadı ve Lütfü Savaş adaylığını korudu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşe yazısında Lütfü Savaş ile CHP Genel Merkezi arasında yaşananları kaleme aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşe yazısında Lütfü Savaş ile CHP Genel Merkezi arasında yaşananları kaleme aldı.

Kaynak

Savaş’a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek anketlerde geride olduğunu söylemiş ama o anketlerin yanlış olduğunu ifade etmiş.

Savaş’a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek anketlerde geride olduğunu söylemiş ama o anketlerin yanlış olduğunu ifade etmiş.
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Genel merkez, Savaş’a kendi yerine birini önermesini teklif etmiş ancak “ben olamazsam, kimse olamaz” cevabını almış.

Genel merkez, Savaş’a kendi yerine birini önermesini teklif etmiş ancak “ben olamazsam, kimse olamaz” cevabını almış.

Lütfü Savaş ayrıca, CHP’den adaylığının iptal olması durumunda bağımsız aday da olabileceğini söylüyor.

Lütfü Savaş ayrıca, CHP’den adaylığının iptal olması durumunda bağımsız aday da olabileceğini söylüyor.

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Thistle

CHP bu kararla sadece Hatay'ı kaybetmeyecek, daha fazla zarar görecek.

Mehmet Ali Usul

Bu adam bu kadar direttiğine göre fazla mı açığı var acaba

Tv Kumandası

Keşke CHP, Hatay'ı kaybetme pahasına başkasını gösterseymiş aday. Emin olun kaybetse bile çok daha fazla insan kazanırdı.