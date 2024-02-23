Lütfü Savaş’ın CHP’den Adaylığı: “Ben Olamazsam Kimse Olamaz!”

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tüm tepkilere rağmen adaylığını korumayı başardı. Lütfü Savaş’a genel merkez tarafından “yerine birini bul” denmiş ancak Savaş teklifi kabul etmeyerek adaylıkta diretmiş. Savaş, yaptığı açıklamada bağımsız aday da olacağını ima etmiş.